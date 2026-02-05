Bạn muốn hẹn hò tập 1169

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Đặng Công Hoàng (36 tuổi, làm kỹ thuật điện, quê Gia Lai) và Trần Thanh Thúy Vân (32 tuổi, giáo viên mầm non, quê Quảng Ngãi).

Công Hoàng gây ấn tượng với cách nói chuyện chân thật, hài hước. Anh tự nhận mình là người hòa đồng, sống thật lòng nhưng có khuyết điểm là nóng nảy.

Công Hoàng trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Hoàng từng trải qua 3 mối tình nhưng không có kết quả. Mối tình đầu tiên kết thúc do “nửa kia” về quê lấy chồng; mối tình thứ hai cũng không có kết quả do bạn gái không thật thà. Anh mong tìm được người phụ nữ biết lo lắng cho gia đình, biết chia sẻ cùng chồng những vấn đề trong cuộc sống.

Thúy Vân hiện là mẹ đơn thân, có con trai 6 tuổi. Chị kết hôn lần đầu vào năm 2018, 4 năm sau thì ly thân. Năm 2023, chị chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, một mình chăm sóc con nhỏ.

Điểm mạnh của Vân là vui vẻ, thích nấu ăn và chăm lo cho gia đình. Khuyết điểm của chị là hay giận dỗi và hay khóc. Chị mong tìm được người đàn ông mạnh mẽ, có thể bao bọc, che chở cho chị và thương yêu con trai của chị.

Hàng rào hé mở, Công Hoàng run rẩy và ngượng ngùng trước bạn gái ghép đôi. Anh liên tục nói nhầm, nói lắp khiến Thúy Vân bối rối.

Thúy Vân hiện là mẹ đơn thân. Ảnh cắt từ clip

Vân thổ lộ: “Cảm nhận ban đầu của em là anh ấm áp nhưng có chút rụt rè”. Trong khi đó, Hoàng vội kết luận: “Anh thấy em hợp với anh”.

Khi đã ổn định cảm xúc, cặp đôi thoải mái bày tỏ với nhau mong muốn, mục tiêu của mình về đời sống hôn nhân. Thúy Vân mong lấy được người chồng vui vẻ, hòa đồng, mạnh mẽ, có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt phải sạch sẽ, ngăn nắp.

Hoàng lại mong tìm được người vợ thành thật, biết chia sẻ với mình trong cuộc sống. Anh không quan trọng vẻ bề ngoài, dù xinh đẹp hay kém sắc anh vẫn nâng niu, trân trọng.

Hoàng tiết lộ, đến thời điểm hiện tại, anh đã rất mong chuyện đám cưới. Chỉ cần tìm được người phù hợp, anh sẵn sàng kết duyên. Anh cũng đã tích cóp đủ tiền, vàng để tổ chức hôn lễ và lo tính tương lai.

“Thời gian tìm hiểu bao lâu em không quan trọng, quan trọng là người đó có cho em niềm tin hay không”, Vân thổ lộ.

Cặp đôi có những giây phút tìm hiểu vui vẻ. Ảnh cắt từ clip

Cuối màn mai mối, Hoàng chủ động rủ Thúy Vân đi hẹn hò ngay khi rời sân khấu. Anh thậm chí còn mời toàn bộ khán giả ở trường quay đi uống cà phê nếu bạn gái ghép đôi đồng ý bấm nút hẹn hò. Sự thật thà, chất phác của người đàn ông Gia Lai khiến cả trường quay bật cười.

Tuy nhiên, sự chất phác đó đã không chinh phục được bà mẹ đơn thân. Ở giây phút quan trọng nhất, Công Hoàng bấm nút ngay khi MC chưa cất tiếng đếm nhưng Thúy Vân lại từ chối.

Chị bày tỏ: “Em xin lỗi anh! Từ sau khi ly hôn chồng cũ, em rất khó rung động và em chưa có cảm xúc với anh. Bởi vậy, em không nhấn nút, để cơ hội cho anh tìm người khác”.

Kết quả cuối cùng khiến đàng trai hụt hẫng. Hai MC hy vọng, những người độc thân đang xem chương trình sẽ tự “bấm nút” cho mình nếu thấy Công Hoàng hay Thúy Vân phù hợp.