Từ những video ghi lại cảnh thu hái, chế biến chè trên núi, Hà Khánh Linh (Mẩy Linh), cô gái người Mông ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, từng bước đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Khởi nghiệp từ sản vật quê hương

Chuyển đổi số, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản là những nội dung được chú trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: 2026-2030.

Câu chuyện khởi nghiệp của Hà Khánh Linh, cô gái người Mông ở thôn Tà Chử, xã Phình Hồ (Lào Cai), được nhiều người biết đến với tên gọi Mẩy Linh, cho thấy những cơ hội phát triển kinh tế từ việc ứng dụng công nghệ số tại các bản làng vùng cao.

Sau thời gian làm việc tại Bắc Ninh, Linh quyết định trở về quê lập nghiệp từ chính những sản vật của địa phương. Phình Hồ có thế mạnh về cây chè Shan tuyết cổ thụ, song khả năng quảng bá và kết nối thị trường còn hạn chế. Giá thu mua nguyên liệu có thời điểm chưa tương xứng với công sức của người trồng chè.

Tháng 5/2024, Linh bắt đầu xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, phối hợp với Hợp tác xã Trà Shan Tuyết Phình Hồ giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng Facebook, TikTok và YouTube.

Linh mong muốn dùng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá nông sản vùng cao, giúp bà con mở rộng đầu ra và nâng cao thu nhập.

Thay vì chỉ đăng hình ảnh sản phẩm, Linh lựa chọn cách kể câu chuyện về vùng nguyên liệu và người làm chè. Những video ghi lại cảnh bà con lên núi thu hái chè, sao chè bên bếp lửa, sinh hoạt thường ngày và nét văn hóa bản địa giúp người xem hiểu hơn về nguồn gốc sản phẩm.

Từ những nội dung gần gũi, các kênh mạng xã hội dần trở thành phương tiện quảng bá và kết nối khách hàng. Không chỉ giới thiệu chè Shan tuyết, Linh còn cùng hợp tác xã đưa các sản phẩm như hồng trà, bạch trà, giấm táo mèo đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các phiên livestream của Linh thu hút hàng triệu lượt xem. Những đơn hàng từ khắp nơi, thậm chí từ nước ngoài, giúp hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ.

Linh mong muốn xây dựng thương hiệu nông sản tổng hợp cho Phình Hồ, qua đó giúp các sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

Mở rộng cơ hội từ công nghệ số

Theo ông Đỗ Tuấn Lương, Giám đốc Hợp tác xã Trà Shan Tuyết Phình Hồ, việc phối hợp với những người trẻ có kỹ năng công nghệ như Linh mở ra hướng đi mới trong quảng bá và tiêu thụ nông sản. Từ khi hợp tác xây dựng kênh bán hàng, mỗi tháng hợp tác xã có lượng đơn hàng ổn định, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất.

Cùng với việc tìm kiếm khách hàng, hợp tác xã chú trọng kiểm soát chất lượng nguyên liệu, tổ chức thu mua và liên kết với các hộ dân trong vùng chè. Đây là những khâu quan trọng để duy trì nguồn cung và đáp ứng yêu cầu của thị trường khi lượng đơn hàng tăng.

Từ hoạt động của Linh, việc quảng bá nông sản trên môi trường số không còn chỉ là công việc của một cá nhân. Nhiều bạn trẻ tại địa phương đã tham gia quay video, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tuyến.

Linh mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ trở về quê lập nghiệp, cùng đưa nông sản địa phương đến với người tiêu dùng, giúp bà con có cuộc sống tốt hơn mà không phải rời bản đi làm ăn xa.

Tại Lào Cai, các cơ quan, tổ chức cũng triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và ứng dụng vào phát triển kinh tế. Thông qua các lớp tập huấn, chị em được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video, giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, xây dựng gian hàng trực tuyến và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Lào Cai, các cơ quan, ban, ngành đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế.

Những kỹ năng này giúp người dân có thêm phương thức quảng bá sản phẩm bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống như chợ phiên và thương lái. Khi biết cách tiếp cận khách hàng, quản lý đơn hàng và giới thiệu nguồn gốc sản phẩm, người sản xuất có thêm cơ hội chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Câu chuyện của Mẩy Linh cho thấy công nghệ số có thể trở thành cầu nối giữa sản vật vùng cao với thị trường rộng lớn hơn. Để hướng đi này phát huy hiệu quả lâu dài, cần có sự phối hợp giữa người làm nội dung, hợp tác xã và các hộ sản xuất, cùng với việc bảo đảm chất lượng, nguồn cung và năng lực giao hàng.

Duy Anh