Một vụ việc gây rúng động dư luận Trung Quốc xảy ra ngày 10/12 tại huyện Lỗ Sơn, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Theo thông tin do người dùng mạng chia sẻ và được trang HK01 đăng tải, một nữ giáo viên trung học 28 tuổi đã rơi từ trên cao xuống đất tử vong, đúng ngày tổ chức hôn lễ của cô.

Cư dân tại khu chung cư nơi xảy ra sự việc cho biết, nạn nhân rơi từ tầng 7 của tòa nhà. Bà Vương Mai (tên đã được thay đổi), người sống trong khu dân cư, xác nhận người tử vong là một nữ giáo viên trung học phổ thông.

Một nhân viên nhà tang lễ huyện Lỗ Sơn cho hay, ngày 11/12, đơn vị này đã tiếp nhận thi thể của nữ giáo viên 28 tuổi nói trên.

Đáng chú ý, sau vụ việc, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là dòng trạng thái cuối cùng của nữ giáo viên trên WeChat. Trong đó, cô cho biết mình bị gia đình thúc ép kết hôn suốt 11 năm, kể từ khi còn là sinh viên đại học.

“Cha mẹ dùng cả cái chết để ép tôi phải kết hôn”, cô viết.

Nữ giáo viên kết liễu cuộc đời mình để thoát khỏi nỗi ám ảnh bị cha mẹ ép kết hôn.

Ảnh: Sohu

Trong bài đăng, cô gái cũng bày tỏ sự bất mãn với người mà cô kết hôn, cho rằng đối phương thiếu sự tôn trọng, trong khi cha mẹ lại yêu cầu cô nhẫn nhịn. Cô viết rằng việc kết hôn giống như “hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất trong cuộc đời" chứ không phải ước nguyện của mình.

Cô cho biết trước đây bản thân luôn rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc, không được bố mẹ cho tiền. Nhưng sau khi quyết định kết hôn thì cả cha mẹ lẫn người chồng sắp cưới đều gửi tiền cho cô, thậm chí cô còn công khai cả mật khẩu thẻ ngân hàng trong bài viết.

Ngoài ra, nữ giáo viên nhắn nhủ bạn bè mong được hỏa táng và rải tro cốt vào một ngày có nắng và gió lớn. Ở phần cuối bài đăng, cô để lại những dòng chữ đầy ám ảnh: “Bên dưới cửa sổ là sân tầng 1. Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể tìm được cơ hội này”.

Phía nhà trường nơi nữ giáo viên công tác xác nhận cô gái là giáo viên của trường. Tuy nhiên, nhà trường cho biết hiện chưa nắm rõ các tình tiết cụ thể liên quan đến vụ việc.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, sự việc đã gây xôn xao dư luận, làm dấy lên nhiều tranh luận về áp lực hôn nhân, sự can thiệp quá mức của gia đình và vấn đề sức khỏe tinh thần của người trẻ tại Trung Quốc.