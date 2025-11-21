Vợ chồng son số 638:

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Ngọc Diệp (25 tuổi) và Đỗ Anh Thắng (31 tuổi) cùng đến từ Hà Nội, cùng làm công việc kinh doanh. Cặp đôi ở gần nhà nhau và có khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò... khá dài.

Cặp đôi hơn kém nhau 6 tuổi có chuyện tình yêu thú vị. Ảnh cắt từ clip

Thắng chia sẻ, anh để ý đến Diệp từ khi cô còn là học sinh lớp 8. Thời điểm đó, anh ấn tượng với vẻ ngoài mỏng manh, xinh đẹp giống như tiểu thư của Diệp. Cặp đôi kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Đến năm Diệp học lớp 11, Thắng mới chính thức theo đuổi.

“Tụi mình ở gần nhà nên cũng biết nhau rồi, nhưng mình thấy anh này già quá nên cho... 'xếp vé' thôi”, Diệp cười kể lại.

Tốt nghiệp cấp 3, Diệp đỗ vào trường cao đẳng. Đến tận lúc này, cô nàng mới mở lòng trả lời tin nhắn của chàng trai cùng quê.

Ban đầu, Diệp chỉ muốn nói chuyện cho vui, không ngờ sự hài hước, tâm lý của anh đã khiến cô rung động.

Thắng để ý Diệp từ khi cô còn là học sinh cấp 2. Ảnh cắt từ clip

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Thắng đều tìm cơ hội được gặp gỡ Diệp. Có ngày, anh đưa đón cô đi học, có ngày anh đợi cô trước cửa nhà chỉ để được gặp nhau một chút. Cứ thế, họ không biết đã yêu nhau từ bao giờ.

“Một lần, cô ấy quay video một bạn nam hát và đăng lên Facebook. Mình ghen, bảo cô ấy gỡ video đó xuống. Cô ấy nói: ‘Nếu vậy, hai đứa đăng ảnh đánh dấu chủ quyền đi’. Lúc đó, chúng mình mới chính thức công khai tình cảm”, Thắng kể.

Chuyện tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ. Bố mẹ Thắng nôn nóng chuyện đám cưới đến mức chỉ sau 1 tháng kể từ ngày Diệp về ra mắt, họ đã sang nhà gái bàn chuyện cưới hỏi. Căn phòng tân hôn của Thắng cũng được gia đình chuẩn bị ngay sau đó.

“Anh ấy đợi mình đủ tuổi đăng ký kết hôn là cưới luôn”, Diệp kể. Năm 2018, cặp đôi tổ chức đám cưới. Hiện tại, họ đã có một em bé 4 tuổi.

Diệp rung động trước sự tâm lý, hài hước của chàng trai cùng quê. Ảnh cắt từ clip

Sau 7 năm sống chung nhà, cô gái Hà Nội dùng 3 chữ để nhận xét về chồng “kinh khủng khiếp”. Khuyết điểm của Thắng là sống vừa bộn, đồ đạc cá nhân để mỗi thứ một nơi khiến vợ phải dọn dẹp “luôn chân luôn tay”.

Kể về tật xấu của vợ, Thắng cũng không kém phần. Anh hài hước nói: “Tật xấu của vợ mình kể 3 ngày chưa hết”. Trong đó, tật xấu đáng kể nhất là hờn dỗi vô lý. Anh mong muốn vợ sống thoải mái hơn, bớt hờn dỗi hơn để không khí gia đình luôn đầm ấm.

Trên sóng Vợ chồng son, anh Thắng làm một việc mà 7 năm qua vẫn chưa kịp làm, đó là cầu hôn vợ. Anh tặng bạn đời một bó hoa tươi và ngọt ngào thổ lộ: “Làm vợ anh nhé, em yêu, sinh thêm cho anh 3 đứa con nữa”.

Diệp đáp lại sự ngọt ngào và hài hước ấy bằng nụ cười hạnh phúc.