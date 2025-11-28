Người đàn ông tên Hoàng Trung Thành, đến từ thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), tham gia buổi hẹn hò mai mối vào sáng ngày 21/8, thông tin từ SCMP.

Trong quá trình mai mối, 9 bà mối khác nhau đã giới thiệu anh với cùng một người phụ nữ làm việc tại một thẩm mỹ viện.

Anh Hoàng kể với Đài Phát thanh Hồ Nam: “Trên đường tôi đi xem mắt, bỗng dưng 8 bà mối xuất hiện. Tính cả bà mối ở làng tôi thì tổng cộng là 9 người. Tất cả đều giới thiệu cùng một cô gái”.

Sau khi gặp mặt, hai người đã đăng ký kết hôn chỉ sau 4 tiếng đồng hồ.

Hoàng nhớ lại: "Cô ấy khăng khăng rằng chúng tôi phải hoàn tất mọi thủ tục ngay trong ngày. Khoảng 17h, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi như quay cuồng cả ngày, thậm chí còn nói với cô ấy 'hôm nay như một giấc mơ vậy'".

Tối hôm đó họ ở khách sạn - lần duy nhất cả hai thân mật. “Sau đó tôi chỉ cần ôm nhẹ, cô ấy cũng gạt ra”, Hoàng kể.

Anh cho biết họ chỉ ở với nhau 2 ngày. Sau đó, vợ thúc giục anh vào Quảng Đông làm việc và liên tục nhắn tin hỏi mượn tiền với nhiều lý do khác nhau.

"Thông thường, cô ấy sẽ không trả lời khi tôi liên lạc, nhưng mỗi khi cô ấy nhắn tin thì luôn là về tiền bạc. Ví dụ, cô ấy xin tiền cho tết Thất tịch (ngày lễ tình nhân của Trung Quốc) hoặc để mua máy tính", anh Hoàng tiết lộ.

Anh Hoàng - người đàn ông 40 tuổi ở Trung Quốc đã chi gần 900 triệu đồng cho người vợ mới đăng ký kết hôn. Ảnh: SCMP

Theo ghi chép cuộc trò chuyện trên WeChat, anh Hoàng đã gửi cho vợ một phong bì đỏ chứa 1.314 NDT (gần 5 triệu đồng) - một con số tượng trưng cho “mãi mãi” trong tiếng Trung. Cô ấy đã nhận tiền và trả lời “cảm ơn chồng”.

Sau đó, anh chuyển thêm 2.300 NDT (hơn 8,4 triệu đồng) để cô ấy mua máy tính.

Và cứ như thế, người vợ mới tìm mọi cách "moi" tiền của Hoàng. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi đăng ký kết hôn (từ 21/8 đến 8/9) toàn bộ số tiền tiết kiệm 240.000 NDT (gần 900 triệu đồng) của anh đã cạn kiệt.

Vụ việc đã gây sốc cho nhiều người và làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Đa số cảm thông với hoàn cảnh của anh Hoàng. Một người đề xuất anh nên ly hôn để tìm được hạnh phúc thực sự.