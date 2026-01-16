Công chúa Tây Ban Nha Leonor. Ảnh: EFE/EPA

Theo trang The Sunday Guardian, Công chúa Leonor, 20 tuổi, con gái cả của Vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, sẽ là thành viên Hoàng gia đầu tiên thuộc thế hệ Z kế nhiệm ngai vàng kể từ khi bà cố nội của cô - Nữ hoàng Isabella II lên nắm quyền vào những năm 1800.

Công chúa Leonor và cha. Ảnh: EFE/EPA

Nhà vua, Hoàng hậu Tây Ban Nha cùng hai con gái. Ảnh: EFE/EPA

Từ khi chào đời, Leonor đã mang tước hiệu Công chúa xứ Asturias. Là con gái cả của nhà vua, Leonor đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự bài bản và giáo dục quốc tế ưu tú. Cô cũng được giao các trách nhiệm ngoại giao ngay từ nhỏ.

Công chúa Leonor thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Catalan, Anh và Pháp, nói được tiếng Ảrập và tiếng Quan thoại như ngôn ngữ làm việc, phản ánh mục tiêu quốc tế và các ưu tiên ngoại giao toàn cầu sắc bén của cô.

Trong gần một thế kỷ rưỡi qua, Tây Ban Nha chưa từng có một nữ hoàng trị vì. Việc Công chúa Leonor đăng quang sẽ đánh dấu một sự chuyển đổi lớn đối với chế độ quân chủ Tây Ban Nha hiện đại.

Mặc dù ngày Công chúa Leonor trở thành nữ hoàng vẫn chưa được công bố nhưng theo luật, cô sẽ chính thức đảm nhận tước vị nữ hoàng sau khi cha cô - Vua Felipe VI thoái vị hoặc qua đời. Cho đến lúc đó, cô sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị chính thức cho vị trí người đứng đầu nhà nước và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Tây Ban Nha trong tương lai.

