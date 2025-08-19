Trong màu áo chiến sĩ công an nhân dân, Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương - cán bộ Phòng Văn hóa, văn nghệ, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), không chỉ biết cầm súng mà còn cầm cọ điêu luyện. Chị được biết đến là nữ họa sĩ giàu đam mê và khát vọng. Hải Dương đến với hội họa không phải tình cờ mà là đam mê âm ỉ, khắc khoải, rồi bùng cháy, để bản năng dẫn lối qua những chiều sâu cảm xúc.

"Tôi buông xả cảm xúc - vẽ những khát vọng khắc khoải trong lòng. Vẽ để cân bằng cuộc sống, để giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng và áp lực. Vẽ cũng là nơi để tôi tự thức tỉnh và tĩnh tâm", chị chia sẻ.

Thiếu tá - họa sĩ Hải Dương.

Mỗi chuyến công tác, mỗi lĩnh vực công việc chị tiếp cận đều mở ra những tầng cảm xúc khác nhau. Những chuyến đi dài ngày mang đến cho chị hình ảnh về sự hùng vĩ, mênh mông và thơ mộng của dải đất hình chữ S. Công việc trong lực lượng công an lại cho chị thêm bản lĩnh, thêm những bài học và trải nghiệm quý báu.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, chị tìm về với căn phòng nhỏ - chốn riêng tư nơi tâm hồn được thả lỏng. Trên giá vẽ, những gam màu trở thành "ngôn ngữ thứ hai" giúp Hải Dương nói bao điều chưa kịp thốt thành lời.

Nhiều người nhận xét, dù là nữ họa sĩ nhưng tác phẩm của chị lại mạnh mẽ và gai góc. Có lẽ, chính môi trường công an, tác phong kỷ luật và sự rèn giũa của người lính đã thấm vào từng đường cọ, khiến tranh của chị mang vẻ quyết liệt, dứt khoát.

Thiếu tá Hải Dương theo đuổi phong cách trừu tượng.

Hải Dương theo đuổi phong cách vẽ trừu tượng, mỗi tác phẩm của chị không kể một câu chuyện cụ thể mà muốn khơi gợi trí tưởng tượng của người xem. Ở đó, bất kỳ ai, dù có chuyên môn nghệ thuật hay không đều có thể tìm thấy sự kết nối với cảm xúc và thế giới nội tâm của chính mình.

Hải Dương tâm sự: "Từ ý chí và tinh thần sắt đá của người lính, tôi luôn muốn lan tỏa tinh thần lạc quan đến tất cả mọi người". Với chị, hội họa không chỉ là niềm say mê cá nhân mà còn là nhịp cầu chia sẻ, là cách để đưa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Chị vẽ bằng cả sự chân thành để từ đó người xem nhận ra rằng, đằng sau hình ảnh nghiêm trang của người lính là một tâm hồn hồn nhiên, tha thiết yêu đời và luôn khát vọng hướng tới cái đẹp.

Với Hải Dương, mỗi tác phẩm là một lần đối thoại giữa tâm hồn và thế giới. Những gam màu, dù trầm hay rực rỡ đều mang trong mình câu chuyện, cảm xúc và ký ức của người cầm cọ. Với chị, mỗi bức tranh chính là một giấc mơ được gọi tên - giấc mơ về một cuộc sống đầy bản lĩnh nhưng cũng chan chứa nhân văn và niềm tin yêu.

Ảnh: NVCC