Samsung vừa công bố Galaxy Buds3 FE – mẫu tai nghe không dây mới trong dòng Galaxy Buds, chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 19/9/2025 với giá bán lẻ đề nghị 2,99 triệu đồng. Người dùng đặt trước sẽ được giao hàng sớm từ ngày 12/9.

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 FE tích hợp Galaxy AI. Ảnh: Samsung

Galaxy Buds3 FE được thiết kế dạng thanh đặc trưng, kết hợp lớp hoàn thiện hai tông màu mờ và điểm nhấn bán trong suốt. Tai nghe có hai màu đen và xám, trọng lượng chỉ 5g mỗi bên, hộp sạc nặng 41,8g.

Về trải nghiệm âm thanh, Buds3 FE được trang bị loa lớn hơn, mang đến chất âm mạnh mẽ với bass sâu và treble trong. Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) loại bỏ tiếng ồn môi trường, kết hợp chế độ âm thanh xung quanh để người dùng chủ động hơn khi di chuyển.

Chất lượng đàm thoại được nâng cao nhờ công nghệ Crystal Clear Call ứng dụng học máy, giúp tách giọng nói rõ ràng kể cả trong môi trường ồn ào. Hệ thống 3 micro cùng vị trí tối ưu hướng về phía miệng cũng cải thiện khả năng thu âm tự nhiên hơn.

Galaxy Buds3 FE được thiết kế dạng thanh đặc trưng, có hai màu đen và xám. Ảnh: Samsung

Tai nghe hỗ trợ thao tác cảm ứng trực quan: nhấn để chọn, vuốt để chỉnh âm lượng. Nút ghép đôi trên hộp sạc giúp kết nối nhanh với thiết bị Galaxy, đồng thời tính năng Auto Switch tự động chuyển đổi giữa các thiết bị trong hệ sinh thái.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tai nghe tích hợp trợ lý Galaxy AI. Người dùng có thể kích hoạt bằng lệnh thoại “Hey Google” để kiểm tra lịch trình, email hoặc điều khiển các tác vụ mà không cần chạm vào điện thoại. Buds3 FE cũng hỗ trợ dịch trực tiếp qua ứng dụng Phiên dịch viên Galaxy AI, phù hợp cho nhu cầu trò chuyện đa ngôn ngữ hoặc nghe bài giảng bằng tiếng nước ngoài.

Về pin, Galaxy Buds3 FE cho thời gian nghe nhạc tối đa 6 giờ (24 giờ khi dùng kèm hộp sạc) khi bật ANC, và 8,5 giờ (30 giờ với hộp sạc) khi tắt ANC. Thời gian gọi thoại lên tới 4 giờ, cộng thêm 18 giờ từ hộp sạc. Tai nghe đạt chuẩn kháng nước IP54, hỗ trợ Bluetooth 5.4, codec SSC, AAC và SBC.

Ngoài Buds3 FE, Samsung cũng phát hành tai nghe Galaxy Buds Core từ ngày 29/8 với hai màu đen và trắng, mang đến thêm lựa chọn trong phân khúc tai nghe không dây.

Samsung cho biết Galaxy Buds3 FE hướng đến người dùng muốn trải nghiệm âm thanh chất lượng, tính năng thông minh và thiết kế hiện đại trong mức giá dễ tiếp cận. Đồng thời, sản phẩm được tối ưu để hoạt động mượt mà trong hệ sinh thái Galaxy, từ điện thoại, máy tính bảng đến laptop.