Cảnh trong "Avatar 2".

Trước thềm Avatar: Fire and Ash (Avatar 3) ra rạp cuối năm nay, khán giả bất ngờ được thưởng thức lại Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước hay Avatar 2) trên màn ảnh rộng. Lần trở lại này không chỉ là cơ hội để người xem thưởng thức lại một kiệt tác điện ảnh từng làm rung chuyển thế giới với doanh thu lên tới 2,3 tỷ USD mà còn là trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới nhờ công nghệ trình chiếu và kỹ thuật hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay.

Năm 2022, khán giả Việt Nam đã được thưởng thức Avatar: The Way of Water ở các định dạng IMAX và 3D truyền thống với chỉ 24fps (24 khung hình/giây). Nhưng ở lần tái xuất này, nhiều rạp chiếu ở Việt Nam đã được nâng cấp để có thể trình chiếu bộ phim ở công nghệ mới nhất lên đến 48fps (48 khung hình/giây). Tốc độ gấp đôi sẽ mang lại hình ảnh mượt mà, sắc nét, không có độ trễ giúp từng chi tiết của đại dương Pandora hiện lên sống động đến nghẹt thở. Từng động tác của nhân vật hay môi trường xung quanh sẽ trở nên chân thật hơn hẳn.

Đặc biệt, nếu khán giả thưởng thức bộ phim thông qua IMAX laser, máy chiếu laser 4K với độ sáng cao hơn 60%, độ tương phản cao và dải màu rộng sẽ giúp khán giả “soi” thấy từng chi tiết nhỏ nhất và có cảm giác như mình thực sự lặn sâu vào lòng biển, chạm vào từng sinh vật huyền ảo và đắm chìm trong cảnh quan kỳ vĩ chưa từng có. Âm thanh vòm được nâng cấp 12 kênh là một trải nghiệm trọn vẹn, đúng tinh thần mà đạo diễn James Cameron theo đuổi khi sáng tạo nên thế giới Pandora.

Phim chỉ công chiếu trong đúng 1 tuần.

Đặc biệt hơn, lần ra rạp trở lại này của Avatar: The Way of Water sẽ có thêm các thước phim độc quyền từ Avatar: Fire and Ash mở ra những bí ẩn mới về hành trình của gia đình Sully. Đạo diễn James Cameron lên tiếng xác nhận sẽ có những đoạn phim bất ngờ được gắn ngẫu nhiên ở phía cuối các bản phim chiếu lại. Số lượng chính xác chưa được tiết lộ nhưng có ít nhất 3 “sít-rịt”, mỗi đoạn dài khoảng 3-4 phút được gắn theo các bản phim.

Avatar (2009) từng làm nên lịch sử với doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại và cách mạng hoá trải nghiệm 3D. Avatar: The Way of Water khi ra mắt năm 2022 tiếp tục khẳng định vị thế, thu về hơn 2,3 tỷ USD toàn cầu và đoạt giải Oscar cho Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất.



