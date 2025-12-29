Theo Jiupai News, nữ giáo viên họ Lý là giáo viên âm nhạc tại Trường Thực nghiệm Khu Gaoxin, thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây (tây bắc Trung Quốc).

Trong cuộc trò chuyện nhóm, cô Lý liên tục phàn nàn học sinh "nghịch và ồn ào quá", khiến cô "đau cả màng nhĩ". Bức xúc, cô viết: "Mong chúng bị cúm hết đi, về nhà ngay cho đỡ phiền".

Khi một số phụ huynh tỏ thái độ bất bình, cô Lý đáp trả: "Miễn tôi vẫn nhận lương là được. Mách lãnh đạo cũng vậy thôi. Làm công việc này rồi thì chẳng ai khác tôi đâu".

Trước ý kiến cho rằng giáo viên không nên trù ẻo học sinh, cô tuyên bố: "Lũ trẻ đó đâu phải con các ông, bà. Việc của tôi, không liên quan ai hết".

Thậm chí, cô còn thách thức việc có thể bị xử lý: "Tôi có hợp đồng biên chế rồi, không ai làm gì được".

Dư luận bức xúc, nhà trường vào cuộc

Những tin nhắn trên bị thành viên nhóm chat chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý và làn sóng chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng nữ giáo viên không xứng đáng đứng trên bục giảng.

Nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác với cô Lý để phục vụ điều tra. Đại diện cơ quan giáo dục địa phương ngày 15/12 xác nhận sự việc và cam kết sẽ sớm công bố kết luận xử lý.

Sự việc diễn ra khi các trường học tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đang ghi nhận số ca cúm tăng cao từ tháng 11. Một số lớp phải tạm ngừng học trực tiếp, giáo viên liên tục nhắc học sinh đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Dẫu vậy, cộng đồng mạng cho rằng điều đó không thể biện minh cho thái độ xúc phạm học trò. "Có biên chế mà đạo đức như vậy thì không thể đứng lớp. Đề nghị cho nghỉ việc ngay", một tài khoản viết. "Cần làm rõ vì sao cô ấy được vào nghề", bình luận khác nêu ý kiến.