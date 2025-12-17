Ngày 17/12, liên quan đến vụ việc một nữ giáo viên tại Đồng Nai livestream (phát trực tiếp) giờ làm bài kiểm tra của học sinh, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhà trường đang tiếp nhận, xác minh các thông tin liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng nắm được thông tin báo chí phản ánh và yêu cầu Trường THPT Kiệm Tân báo cáo cụ thể vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài kiểm tra trong lớp học. Đoạn video thu hút khoảng 4.000 lượt người theo dõi cùng nhiều bình luận, chia sẻ, bày tỏ lo ngại về việc vi phạm quy chế kiểm tra, thi cử cũng như quyền riêng tư của học sinh.

Một số người xem cho rằng việc phát trực tiếp trong giờ kiểm tra là không phù hợp, có thể ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của học sinh, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục sớm làm rõ và xử lý nghiêm.