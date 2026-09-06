Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5 (Mộc Châu, Sơn La) đã diễn ra chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026). Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026.

Ban Giám khảo Miss Galaxy Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do NSND Lan Hương làm trưởng ban.

Trong đêm chung kết, Top 30 thí sinh lần lượt tranh tài qua các phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Cao Thu Vân, trình diễn bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Khán giả thích thú với màn đồng diễn của Top 30 thí sinh cùng robot hình người.

Tân hoa hậu Dương Phương Thảo.

Kết quả chung cuộc, thí sinh sinh năm 2006 Dương Phương Thảo - sinh viên Đại học Sư phạm đến từ Hà Nội đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Miss Galaxy Vietnam 2026. Cô cũng đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp hình thể.

Tân hoa hậu nhận được câu hỏi về việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ người trẻ trong học tập và công việc, vậy cần sử dụng AI như thế nào để không trở nên phụ thuộc. Trong câu trả lời của mình, cô chia sẻ vẫn sử dụng AI như một người trợ lý để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, Phương Thảo khẳng định người tạo nên giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải là con người.

Top 5 hoa hậu và ban tổ chức.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Dương Ngọc Trâm đến từ Cần Thơ. Bên cạnh ngôi vị Á hậu 1, cô còn giành giải thưởng phụ Người đẹp tài năng nghệ thuật.

Á hậu 2 là thí sinh Trần Thị Bảo Nhi đến từ Đồng Tháp. Cô đồng thời được trao giải thưởng phụ Người đẹp nhân ái.

Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ Nghệ An. Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp du lịch.

Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đến từ Cần Thơ. Cô đồng thời nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar.

Ảnh: BTC