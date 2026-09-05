Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Kiều Anh 'đọ sắc' dàn Miss World trên thảm đỏ
Từ đầm dạ hội đính pha lê lộng lẫy đến thiết kế lấy cảm hứng biển cả, dàn khách mời phô diễn gu thời trang đa dạng trên thảm thời trang trước đêm chung kết Miss World 2026 tổ chức tại Việt Nam, tối 5/9 tại Nha Trang.
Hoa hậu
Đỗ Mỹ Linh diện đầm trắng cúp ngực thanh lịch. Phong cách tối giản nhưng tinh tế giúp cô nổi bật giữa thảm đỏ.
Hoa hậu
Kiều Duy gây ấn tượng với đầm tím ôm body, chất liệu satin bóng bắt sáng. Tóc ngắn cá tính và thần thái tự tin giúp bộ trang phục thêm phần hiện đại.
Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata xuất hiện rạng rỡ trong đầm trắng - xanh ngọc đính kết cầu kỳ, phần tay áo voan bồng bềnh tạo hiệu ứng bay bổng. Vương miện Miss World được cô đội cao, kết hợp trang điểm tông cam đào tươi tắn và nụ cười rạng ngời.
Miss World 2023 Krystyna Pyszková diện đầm trắng đính đá cầu kỳ với tay áo phồng độc đáo. Thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại giúp cô tỏa sáng như một biểu tượng của sự thanh lịch châu Âu.
Hoa hậu
Tiểu Vy xuất hiện với đầm hồng pastel đính hoa và lá mang hơi thở thiên nhiên. Thiết kế bay bổng kết hợp trang điểm nhẹ nhàng giúp cô nữ tính, thơ mộng.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương chọn đầm ánh kim phần tà xẻ cao và phụ kiện tối giản giúp tổng thể gợi cảm, thanh lịch.
Miss World 1975 Wilnelia Merced chọn đầm xám ánh kim thanh lịch. Dù đã đăng quang Miss World nhiều năm, cô vẫn giữ được thần thái quý phái và nụ cười ấm áp.
Hoa hậu Hà Kiều Anh diện đầm bạc đính đá toàn thân, thiết kế cut-out táo bạo kết hợp cổ yếm cao.
Miss World 2021 Karolina Bielawska chọn đầm đỏ sequin quyến rũ, phần chân váy xẻ cao tạo sự chuyển động quyến rũ. Màu đỏ rực rỡ giúp cô nổi bật giữa không gian xanh biển của Nha Trang.
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện đầm trắng cúp ngực đính hoa 3D mềm mại.
Miss World 2018 Vanessa Ponce diện đầm trắng hiện đại và mạnh mẽ.
Á hậu Huỳnh Minh Kiên chọn đầm đen cúp ngực đính họa tiết vàng nổi bật, tạo sự tương phản mạnh mẽ.
Ảnh: BTC
Trực tiếp chung kết Miss World 2026 Đêm chung kết Miss World lần thứ 73, tổ chức tại Nha Trang tối 5/9, khép lại hành trình hơn 1 tháng tranh tài của hơn 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.