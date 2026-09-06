Miss World lần thứ 73 khép lại với vương miện thuộc về Joheirry Mola, đại diện Cộng hòa Dominica; Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha) và Taanusiya Chetty (Malaysia) lần lượt giữ ngôi á hậu 1 và á hậu 2. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 chung cuộc. Đây là thành tích cao nhất mà một đại diện Việt Nam từng đạt được tại Miss World.

Hành trình từ top 20 của cô gái Cần Thơ mang kỷ luật nhà lính

Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, là con gái của Đại tá Lê Văn Công, đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121. Mẹ cô cũng công tác trong ngành y. Lớn lên trong một gia đình quân đội, Bảo Ngọc từng chia sẻ rằng ba ít khi nói những điều lớn lao nhưng cách sống lại là một bài học rõ ràng về kỷ luật và trách nhiệm, 2 giá trị cô nói đã theo mình suốt hành trình các cuộc thi nhan sắc lẫn công việc thiện nguyện.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001 tại Cần Thơ, cao 1,86m.

Song song các hoạt động nhan sắc, Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (chương trình liên kết với University of the West of England, Anh) vào tháng 7/2025, đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và từng nhận học bổng SEED Canada cùng Singapore Joint Leaders Scholarship.

Bảo Ngọc bắt đầu được chú ý khi lọt top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hai năm sau, cô giành ngôi Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022 cùng giải Người đẹp thời trang, trước khi chinh phục vương miện Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) cùng năm tại Ai Cập. Kinh nghiệm 2 lần dự thi quốc tế trước đó, cùng khả năng thích ứng với lịch trình dày đặc giúp cô giữ phong độ ổn định ở Miss World 2026.

Bảo Ngọc luôn chỉn chu về mặt hình ảnh và nghiêm túc với các cuộc thi từng tham dự.

Tại Miss World lần thứ 73, Bảo Ngọc lần lượt giành vé thẳng top 40 nhờ vô địch Siêu mẫu - Top Model khu vực châu Á - Đại Dương, sau đó tiếp tục vào top 20 Head to head challenge - Thử thách đối đầu, top 23 Tài năng với phần trình diễn đàn đá kết hợp hát và rap và top 24 Người đẹp nhân ái với dự án Gen Zero. 4 thành tích phụ liên tiếp đưa cô vào nhóm thí sinh có bảng thành tích đầy đủ nhất mùa giải, đứng vị trí cao nhất bảng dự đoán của Missosology và Sash Factor.

Bảo Ngọc thân thiện với các thí sinh và giám khảo Miss World.

Việt Nam lần đầu vượt vòng ứng xử top 12 tiến vào top 6

Sau khi lần lượt lọt top 40 và top 20, ở vòng ứng xử top 12, Bảo Ngọc nhận câu hỏi về việc cô đại diện cho khu vực đông dân và đa dạng nhất tại Miss World lần thứ 73, cùng chia sẻ 1 điều về quê hương mà cô muốn cả thế giới hiểu và điều đó thể hiện thế nào qua cách cô đang mang danh hiệu. Bảo Ngọc mở đầu bằng tinh thần khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng bước ra sân khấu thế giới. Cô chia sẻ giấc mơ trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tiếp nối di sản 75 năm của Miss World, đưa danh hiệu bước sang một thế kỷ mới của vẻ đẹp gắn với mục đích sống.

Nói về thế hệ mình, Bảo Ngọc nhắc đến những bất công liên thế hệ mà người trẻ đang gánh, từ bất công khí hậu đến tình trạng thiếu vắng hòa bình toàn cầu, hậu quả là nông dân mất đất, nhiều người mất đi nơi họ gọi là nhà. Cô cho biết đây là lý do khiến mình quyết định theo học thạc sĩ Khoa học và Chính sách môi trường tại Đại học Columbia (Mỹ) trong thời gian tới để không chỉ là người truyền thông mà còn trở thành nhà hoạch định chính sách, tiếp tục mở rộng dự án Gen Zero.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong phần thi ứng xử ở top 12:

Những khoảnh khắc đời thường của Bảo Ngọc tại Miss World 2026.

Đến vòng ứng xử top 6, Bảo Ngọc được hỏi về định nghĩa thành công của riêng mình, trong bối cảnh nhiều người gắn thành công với sự giàu có, địa vị và thành tựu nghề nghiệp. Bảo Ngọc trả lời rằng thành công với cô chính là hình ảnh cha mẹ. Họ đều là bác sĩ, những người dạy cô giá trị của sự cống hiến và hy sinh vì người khác qua vô số đêm trực cấp cứu.

Dù không nối nghiệp y, cô chọn một con đường đóng góp khác là trở thành nhà hoạch định chính sách, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều quốc gia đang mất dần lãnh thổ, trong đó đảo quốc Tuvalu được dự báo có thể chìm dưới mực nước biển trong 50 năm tới. Cô nói mình không muốn chỉ mang đến những lời hứa suông mà muốn mang đến hy vọng, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ định hình lại tương lai theo hướng bền vững, an toàn và công bằng hơn cho tất cả.

Kỷ lục mới của nhan sắc Việt tại Miss World

Suốt hơn một thập kỷ, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại Miss World gói gọn trong 3 con số: Lan Khuê - top 11 năm 2015, Lương Thùy Linh - top 12 năm 2019 và Đỗ Thị Hà - top 13 năm 2021 khiến người hâm mộ ví von là "vòng xoay 11-12-13" khó bứt phá. Việc Bảo Ngọc lọt top 6 lần này không chỉ phá vỡ ngưỡng đó mà còn trở thành thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Miss World.

Khác với phần lớn đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới trước đây, Bảo Ngọc là gương mặt hiếm hoi có thành tích phụ đầy đủ ở 4 hạng mục lẫn khả năng vượt qua liên tiếp 2 vòng ứng xử trực tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy đòi hỏi phản xạ ngôn ngữ và tư duy tức thời trước hàng triệu khán giả.

Bảo Ngọc trong đêm chung kết Miss World 2026.

Ảnh, clip: FBNV, BTC