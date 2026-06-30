Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất chào đón cặp đôi ở độ tuổi U60, U70 đến tìm mảnh ghép còn lại. Đó là bà Hồ Thị Thùy Trang (SN 1968, cựu giáo viên tiểu học, hiện là gia sư tự do tại TPHCM) và ông Nguyễn Hoài Minh (SN 1958, thợ mộc về hưu ở TPHCM).

Bà Trang từng trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Bà ly dị năm 2022, có một con gái 35 tuổi đã kết hôn. Hiện tại, bà Trang sống cùng nhà với anh chị kết nghĩa.

Bà Trang được chồng cũ chở đến chương trình mai mối để tìm bạn đời. Ảnh cắt từ clip

Ở tuổi U60, bà Trang vẫn tự lập về kinh tế, không cần con cái phải chu cấp. Bà mong tìm được người bạn đời chân thật, có thể bầu bạn lúc xế chiều.

Dù đã ly hôn 4 năm nhưng bà Trang và chồng cũ vẫn xem nhau như tri kỷ, cư xử văn minh. Người chở bà Trang đến chương trình Bạn muốn hẹn hò để tìm tình yêu mới chính là chồng cũ của bà. Tuy nhiên, vì bận công việc, chồng cũ của bà không thể nán lại theo dõi hết màn mai mối.

Ông Minh là thợ mộc về hưu. Ông và vợ cũ đã ly thân nhiều năm nhưng cách đây vài tháng mới chính thức ly dị.

Ông có 4 người con, hiện đều sống và làm việc ở TPHCM. Ông có 8 phòng trọ cho thuê ở thành phố Vũng Tàu cũ, nhờ đó có thể tự lo cho bản thân mà không cần con cái cấp dưỡng.

Ông Minh trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Ông Minh mong tìm được người bạn đời biết chia sẻ, chăm sóc cho nhau tuổi xế chiều. Với ông, chuyện ngoại hình không quan trọng.

Hàng rào hé mở, bà Trang gửi tặng đàng trai một bộ dầu gội, sữa tắm, cùng tiết mục múa, hát sôi động. Trong khi đó, ông Minh thể hiện bản thân là người trầm tính, ít nói.

Câu nói đầu tiên ông nói với đàng gái là chuyện khoảng cách xa xôi giữa hai người: “Anh nói thẳng là khoảng cách giữa chúng ta cũng hơi xa đó nghe”. Trước mối lo ngại ấy, bà Trang chỉ biết cười.

Khi đứng đối diện nhau, ông Minh một lần nữa nhắc đến vấn đề này: “Giả sử anh muốn em về Vũng Tàu cùng anh, em có về không?”. Bà Trang thẳng thắn đáp: “Chuyện nhỏ! Con cái em lớn khôn, thành đạt rồi, chuyện tình cảm cá nhân em tự quyết định, con cái sẽ ủng hộ mẹ. Vấn đề là anh Minh có thật lòng muốn đón em về hay không”.

Bà Trang thể hiện tiết mục múa hát trên chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Ông Minh trả lời một câu khiến người nghe hụt hẫng: “Giờ nói có cũng không được, mà nói không cũng không được. 50/50, mình còn ngồi suy nghĩ nữa”.

Ông bày tỏ thêm, dù mục đích đến chương trình là tìm bạn đời để cùng chăm sóc, chia sẻ khi về già thì sự rung động trong tâm hồn cũng rất quan trọng. Ông vẫn chờ đợi giây phút ngồi vào ghế đỏ, đặt tay lên nút bấm để đưa ra quyết định của mình.

Tuy nhiên, đến phút cuối, ông Minh quyết định không bấm nút hẹn hò, trong khi bà Trang vẫn sẵn sàng cho cả hai cơ hội tìm hiểu sau chương trình.

Lý giải về quyết định của mình, ông Minh chia sẻ với MC: “Tôi thích người phụ nữ điềm đạm. Tôi không thích khi bạn gái tham gia múa hát. Nhà tôi ở gần nơi sinh hoạt văn nghệ nhưng tôi cũng ít khi tham gia. Dù biết chơi đàn, tôi chủ yếu tự tập một mình chứ không thích đàn hát cùng mọi người”.

Quyết định của ông Minh được đàng gái tôn trọng và vui vẻ đón nhận.