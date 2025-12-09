“Từ nông trại đến tách cà phê” và hành trình chuyển đổi số

Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nông nghiệp, chị Đặng Kim Đăng Thy sớm gắn bó với trà và cà phê - những nông sản đặc trưng của quê hương Cầu Đất. Sau nhiều năm học tập và làm việc tại thành phố, chị quyết định trở về quê nhà để thành lập DalatFarm với mong muốn gìn giữ giá trị nông sản bản địa và đưa chúng đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, DalatFarm đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn đặc thù của lĩnh vực nông nghiệp, từ việc duy trì chất lượng ổn định giữa các mùa vụ đến bài toán tìm kiếm đầu ra bền vững.

Triết lý kinh doanh “từ nông trại đến tách cà phê” ra đời từ chính những trăn trở đó. DalatFarm mong muốn sản phẩm đến tay khách hàng phải giữ trọn hương vị của vùng đất đại ngàn, không qua khâu trung gian, không làm mất đi câu chuyện và cảm xúc gắn liền với nông sản địa phương. Các dòng sản phẩm từ cà phê Arabica Cầu Đất, trà ô long Kim Tuyền, trà xanh, trà sen đến hồng treo gió hay dâu tây sấy giòn đều mang dấu ấn đặc trưng của vùng đất cao nguyên.

Năm 2020 trở thành bước ngoặt khi DalatFarm bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào chuyển đổi số. Thay vì chỉ tập trung vào các kênh bán hàng truyền thống, doanh nghiệp lựa chọn Shopee Mall là kênh chiến lược nhằm mở rộng thị trường. Gian hàng chính hãng trên Shopee không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận đối tượng khách hàng đa dạng hơn mà còn tạo nền tảng để DalatFarm xây dựng hình ảnh bền vững trong lòng người tiêu dùng.

Sự hiện diện trên Shopee đi kèm cơ hội để DalatFarm tận dụng hệ sinh thái công cụ phong phú. Shopee Live giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, chia sẻ quy trình rang xay hoặc xuất xứ nguyên liệu ngay trong phiên phát trực tiếp. Shopee Video - nền tảng video ngắn của Shopee - giúp DalatFarm truyền tải câu chuyện thương hiệu và chất lượng sản phẩm theo cách gần gũi và hấp dẫn hơn. Khi video trở thành xu hướng chủ đạo trong thói quen tiêu dùng của người trẻ, DalatFarm nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tăng độ nhận diện.

Trong bốn năm triển khai chuyển đổi số, DalatFarm đã bán hơn 75.400 sản phẩm thông qua hệ thống Tiếp thị liên kết Shopee (AMS). Từ năm 2024, lượt đơn đặt hàng từ Shopee Video tăng đến 2,2 lần, minh chứng cho sự hiệu quả của nội dung ngắn trong việc thúc đẩy chuyển đổi. Nhờ kiên trì theo đuổi triết lý sản phẩm rõ ràng cùng khả năng tận dụng nền tảng số, DalatFarm đã từ một doanh nghiệp địa phương trở thành thương hiệu được người tiêu dùng toàn quốc biết đến, tạo ra hình mẫu chuyển đổi số tiêu biểu cho ngành nông nghiệp.

Cơ hội cho hàng triệu MSME Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Nếu câu chuyện của DalatFarm cho thấy lợi ích của việc chuyển đổi số ở quy mô doanh nghiệp địa phương, thì bức tranh toàn cảnh MSME Việt Nam trên Shopee lại phác họa xu hướng phát triển rộng lớn hơn trên bình diện quốc gia. Từ khi ra mắt năm 2015, Shopee đã đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương bước vào nền kinh tế số. Trong suốt mười năm, nền tảng này trở thành động lực quan trọng thúc đẩy doanh thu và mở rộng cơ hội kinh doanh cho MSME, với tổng doanh số cộng dồn hơn 270 tỷ USD.

Số lượng MSME tham gia Shopee tăng gấp đôi mỗi năm. Đáng chú ý, 80% trong số đó đến từ khu vực ngoài các thành phố lớn. Điều này chứng minh thương mại điện tử đang ngày càng xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội tiếp cận thị trường bình đẳng cho các doanh nghiệp vùng xa, vùng nông thôn. Nhiều nhà bán hàng lần đầu tiếp cận môi trường kinh doanh trực tuyến thông qua Shopee và dần xây dựng được tệp khách hàng ổn định mà trước đây gần như không thể tiếp cận.

Shopee không chỉ cung cấp nền tảng bán hàng mà còn đồng hành trong quá trình nâng cao năng lực số của doanh nghiệp. Học Viện Shopee (Shopee University) trở thành nơi cung cấp kiến thức nền tảng cho MSME, từ cách tạo nội dung, tối ưu gian hàng, quản lý tồn kho đến chiến lược marketing. Đến nay, hơn 7,6 triệu nhà bán đã tham gia các lớp học trực tuyến và trực tiếp được tổ chức tại 318 thành phố trên toàn khu vực, minh chứng cho nỗ lực bồi dưỡng năng lực số của Shopee.

Bên cạnh đào tạo, Shopee còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua hệ sinh thái nội dung phong phú. Shopee Live đang trở thành công cụ hiệu quả giúp MSME tương tác theo thời gian thực. Số lượng đơn hàng qua Shopee Live tăng trung bình 300% mỗi năm, cho thấy tính hiệu quả rõ rệt. Shopee Video cũng trở thành nền tảng giúp nhà bán sáng tạo nội dung, thu hút thế hệ người tiêu dùng trẻ. Từ năm 2022, hơn 13,1 triệu video đã được tạo trên Shopee Video, góp phần xây dựng chiến lược tiếp thị chi phí thấp nhưng hiệu quả cao cho MSME.

Một trong những công cụ quan trọng nhất là hệ thống Tiếp thị liên kết Shopee (AMS). Nhờ AMS, nhà bán hàng nhỏ có thể tiếp cận mạng lưới cộng tác viên, nhà sáng tạo nội dung và KOL rộng khắp để tăng độ phủ thương hiệu. Hơn 942 triệu sản phẩm đã được tiêu thụ thông qua AMS, chứng minh khả năng lan tỏa mạnh mẽ của mô hình tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử.

Với các nhà bán hàng tham vọng vươn ra nước ngoài, chương trình Xuất khẩu trực tuyến (SEP) giúp đơn giản hóa con đường tiếp cận thị trường quốc tế. Từ năm 2018, hơn 2,1 triệu MSME đã đăng ký tham gia SEP để đưa sản phẩm đến nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc). Điều này không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Vai trò kết nối của Shopee trong hệ sinh thái kinh tế số

Sự phát triển của Shopee không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trong nước mà còn góp phần kết nối họ với cộng đồng người tiêu dùng rộng lớn hơn ở khu vực. Trong mười năm qua, Shopee đã giúp người dùng tại hơn 400 thành phố tiếp cận hàng hóa thiết yếu, ngay cả tại những vùng ngoại thành hoặc khu vực khó tiếp cận. Hơn 140 tỷ sản phẩm đã được giao đến tay người dùng vùng ven và nông thôn, chứng minh vai trò của Shopee trong việc thu hẹp khoảng cách địa lý và thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ số.

Nền kinh tế số trên Shopee cũng tạo ra cơ hội thu nhập lớn cho cộng đồng sáng tạo nội dung. Hiện nay, có hơn 23 triệu đối tác tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết Shopee (SAP), đóng góp quan trọng cho chuỗi cung ứng quảng bá và tiếp thị. Thu nhập từ SAP tăng trưởng trung bình 90% mỗi năm, chứng minh thương mại điện tử không chỉ là nơi bán hàng mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho hàng triệu người.

Shopee cũng khẳng định cam kết phát triển nguồn nhân lực địa phương khi hơn 97% đội ngũ nhân sự của Shopee tại các thị trường đều là người bản địa. Điều này đảm bảo rằng hoạt động của Shopee luôn phù hợp với nhu cầu và văn hóa từng quốc gia, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ và thương mại số.

Trên phương diện doanh nghiệp, Shopee đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các thương hiệu địa phương phát triển mô hình kinh doanh bền vững. Những nỗ lực chuẩn hóa vận hành, tối ưu logistics, cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả bán hàng giúp MSME Việt Nam tự tin hơn khi chuyển đổi số và cạnh tranh trong môi trường thương mại hiện đại.

AI - động lực mới tiếp theo của nhà bán hàng

Trong bối cảnh AI đang thay đổi cách con người làm việc và mua sắm, Shopee đẩy mạnh ứng dụng công nghệ này để hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm người dùng. Một loạt giải pháp AI được triển khai nhằm giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả kinh doanh cho MSME.

Đầu tiên là nhóm công cụ tối ưu nội dung sản phẩm. AI Smart Template giúp tự động điền thông tin, gợi ý tên và danh mục phù hợp, giảm đáng kể thời gian đăng tải sản phẩm. AI Post hỗ trợ xử lý hình ảnh chuyên nghiệp với bố cục, ánh sáng và hậu kỳ được tối ưu hóa bằng thuật toán. AI Model Try-On Image giúp mô phỏng quần áo trên người mẫu ảo, tăng tính trực quan mà không cần tốn chi phí chụp mẫu truyền thống. Với các sản phẩm đã đăng, Shopee Modify for You gợi ý cải thiện nội dung, trong khi Product Diagnosis giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn để kịp thời xử lý và duy trì khả năng cạnh tranh.

Trong mảng chăm sóc khách hàng, chatbot tích hợp AI phản hồi tức thì các câu hỏi thường gặp, đồng thời tự động chuyển những yêu cầu phức tạp cho nhà bán xử lý. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian phản hồi mà còn nâng cao mức độ hài lòng của người dùng. Song song, Shopee đang thử nghiệm trợ lý ảo AI trong Trung tâm Người bán (Seller Center), đóng vai trò như chuyên gia vận hành kỹ thuật số giúp phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất, giám sát tuân thủ và đưa ra khuyến nghị chiến lược phù hợp.

AI cũng được ứng dụng mạnh mẽ trong tối ưu hóa quảng cáo. Các thuật toán giúp tự động xác định khách hàng tiềm năng, tối ưu nội dung và phân bổ ngân sách hiệu quả, hỗ trợ MSME triển khai marketing dễ dàng ngay cả khi thiếu nhân lực chuyên trách. Đây là bước tiến quan trọng giúp mọi nhà bán hàng - dù kinh nghiệm hay quy mô khác nhau - đều có thể tận dụng sức mạnh của AI để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Câu chuyện của DalatFarm phản ánh rõ nét hành trình chuyển đổi số mà Shopee đang đồng hành cùng hàng triệu MSME Việt Nam thực hiện. Khi được trang bị đúng công cụ, nền tảng hỗ trợ phù hợp và các giải pháp AI hiện đại, các doanh nghiệp địa phương hoàn toàn có thể mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn lên mạnh mẽ trong thời đại thương mại điện tử. Shopee, với hệ sinh thái toàn diện từ đào tạo, marketing, nội dung đến AI, đang góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, nơi mọi nhà bán hàng - dù nhỏ hay mới bắt đầu - đều có cơ hội thành công trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ.

