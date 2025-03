Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hiện là thành viên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hội đồng kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (International Accreditation Council for Business Education - IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB). SIU là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và là một trong số ít trường đại học ở khu vực châu Á đạt kiểm định quốc tế khối ngành Kinh doanh của IACBE; đạt kiểm định quốc tế chương trình Cử nhân Khoa học máy tính bởi Ủy ban Kiểm định các Chương trình Máy tính (CAC) của ABET, Hoa Kỳ; đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục, 2 khối ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học máy tính trình độ đại học, ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Thông tin chi tiết, liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM Điện thoại: 028.36203932 - Hotline (Zalo): 0386.809.521; 0931.475.077 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24) Email: admission@siu.edu.vn Website: tuyensinh.siu.edu.vn