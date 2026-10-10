Chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast” diễn ra tại ba miền với hoạt động trưng bày, lái thử và tư vấn thông tin là cơ hội để người dùng Việt dễ dàng chuyển đổi sang xe điện với ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng tới sự kiện còn có dịp khám phá mẫu bán tải điện VinFast VF Wild.

Cơ hội lái thử, “chốt” xe trực tiếp tại sự kiện

Từ ngày 10/10 đến 1/11/2026, VinFast tổ chức chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast” tại 10 tỉnh, thành. Tại miền Bắc, sự kiện lần lượt diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Miền Trung có Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh; trong khi các địa điểm ở miền Nam gồm TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Nai.

Tại mỗi địa điểm, khách hàng có thể tìm hiểu nhiều dòng ô tô điện VinFast, từ xe đô thị nhỏ gọn, các dòng SUV và các mẫu xe phục vụ gia đình. Khách đang dự định mua ô tô lần đầu hoặc đổi từ xe xăng có thể xem trực tiếp thiết kế, không gian và trang bị của từng dòng xe như VF 2, VF 3, VF 8 thế hệ mới... VF Wild - mẫu bán tải điện đầu tiên của VinFast nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và đậm chất tương lai - cũng sẽ xuất hiện tại một số địa điểm.

Khách hàng cũng có thể đăng ký lái thử ô tô điện VinFast để trực tiếp cảm nhận độ nhạy chân ga, khả năng tăng tốc, vận hành êm ái và độ yên tĩnh trong khoang xe.

Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn VinFast sẽ giải đáp những vấn đề thường được quan tâm khi sử dụng xe điện, gồm công nghệ trên xe, chính sách bảo hành, lịch bảo dưỡng, mạng lưới xưởng dịch vụ và hệ thống trạm sạc. Khách đang sử dụng xe xăng có thể tìm hiểu thêm về việc nạp năng lượng và sử dụng ô tô điện trong các nhu cầu đi lại thường ngày.

Ưu đãi lên tới 9% giá trị xe, hỗ trợ vay tới 100%

Chuỗi sự kiện diễn ra trong thời điểm triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 (19/9-19/12/2026), với mức ưu đãi 3-9% giá trị xe cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi mua ô tô điện. Cụ thể, VF 2 và VF 3 được áp dụng mức ưu đãi 3%; VF 7, VF 8 thế hệ mới và VF 9 áp dụng mức 5%; VF 5, VF 6 và VF MPV 7 là mức 9%.

Ngoài khoản hỗ trợ khi mua xe, VinFast đang áp dụng chương trình “Mua xe 0 đồng” đến hết ngày 31/12/2026, cho phép khách hàng đủ điều kiện vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng. Khách tham dự sự kiện có thể trực tiếp tìm hiểu về phương án trả góp.

Đặc biệt, khách hàng mua ô tô điện VinFast trong thời gian này sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Chính sách này giúp giảm đáng kể khoản chi năng lượng cho các gia đình trong vòng hơn hai năm tới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dải sản phẩm và lịch trình sự kiện, khách hàng liên hệ đại lý VinFast gần nhất hoặc truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi

Lịch sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast” Ngày 10-11/10: · Hà Nội: Công viên Long Biên, Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng · Thanh Hóa: Quảng trường Lam Sơn, đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành · TP.HCM: Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây Ngày 17-18/10: · Hải Phòng: Vincom Plaza Imperia Hải Phòng, Vinhomes Imperia Thượng Lý, phường Hồng Bàng · Đà Nẵng: Công viên APEC, đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu · Cần Thơ: Vincom Plaza Xuân Khánh, 209 đường 30/4, phường Ninh Kiều Ngày 24-25/10: · Quảng Ninh: Cung Cá Heo, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long · Hà Tĩnh: Vincom Plaza Hà Tĩnh, Ngã tư Hà Huy Tập, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen · Đồng Nai: Công viên Dương Tử Giang, phường Tam Hiệp Ngày 31/10-1/11: · Bắc Ninh: Vincom Plaza Bắc Ninh, Ngã 6 Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc

Thu Loan