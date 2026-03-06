Tứ tấu Aura.

Ngày 27/3 tới, một phiên bản đặc biệt của chùm tác phẩm Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông với sự góp mặt của tứ tấu dây cùng continuo sẽ mang đến bất ngờ cho những tín đồ của nhạc cổ điển. Đặc biệt, sự kiện sẽ kết hợp trình diễn âm nhạc với kể chuyện và phụ đề thơ để tạo ra sự kết nối giữa tác giả, tác phẩm, nghệ sĩ và người thưởng thức.

Khán giả sẽ được “nhìn” thấy từng lát cắt của bức tranh thiên nhiên mà Vivaldi vẽ ra bằng âm nhạc và cả chính thơ ông đề vào tổng phổ, được giải thích, được nghe chơi nhạc trực tiếp và tổng hoà tất cả hướng đến một cảm nhận chung trong không gian nghệ thuật.

Tứ tấu Aura gồm các thành viên quốc tế, là một nhóm tứ tấu dây năng động và gắn bó gồm: Vladimir Bykov (Violin I), Anna Rudenko (Violin II), Aliaksandra Patsiomina (Viola) và Alexey Afanassiev (Cello). Mỗi thành viên đều được đào tạo cao tại Nga và sở hữu bề dày kinh nghiệm, từng cộng tác với nhiều dàn nhạc, nhóm hòa tấu và dự án độc tấu, biểu diễn tại cả không gian thính phòng lẫn các khán phòng hòa nhạc lớn trong các liên hoan âm nhạc quốc tế; có kinh nghiệm thu âm vững chắc. Hiện tại nhóm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, tham gia nhiều chương trình, đặc biệt là với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời.

Nghệ sĩ Nguyễn Phú Sơn.

Ngoài Tứ tấu Aura, đêm nhạc 27/3 tới còn có sự góp mặt của Nguyễn Phú Sơn - một trong những nghệ sĩ năng động tích cực của làng nhạc cổ điển, ở các vai trò sáng tác/phối khí - chỉ huy và biểu diễn clavecin. Anh đã chỉ huy và hợp tác với nhiều dàn nhạc ở Đức và Châu Âu; tại Việt Nam, anh trở thành nhạc trưởng khách mời thường niên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Người đảm nhiệm vai trò dẫn chuyện của đêm nhạc là Mai Hạnh - người sáng lập và chủ trì dự án Bét Tô VUI. Cô bắt đầu con đường âm nhạc qua các bậc trung cấp, đại học và cao học tại các trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã và đang tham gia biên soạn và giảng dạy Kiến thức âm nhạc tổng hợp tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và môn Thường thức âm nhạc tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Hiện Mai Hạnh công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.