Tối 20/9, Nhà hát Hồ Gươm đã trở thành điểm hẹn của giới mộ điệu, khi chương trình hòa nhạc “Vivaldi & Beethoven” diễn ra. Khán giả Thủ đô được đắm mình trong không gian âm nhạc tinh tế, nơi mỗi giai điệu đều chứa đựng hơi thở của thiên nhiên, tình yêu, trong những cảm xúc từ nồng nhiệt, sâu lắng đến bi tráng.

Hòa nhạc “Vivaldi & Beethoven” được dẫn dắt bởi Nhạc trưởng Honna Tetsuji

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam và quốc tế. NSND Bùi Công Duy - nghệ sĩ violin với lối chơi tinh tế và đẳng cấp quốc tế; GS. Chương Vũ - nghệ sĩ violin quốc tế, được Yehudi Wyner khen ngợi với phong cách biểu diễn tinh tế và giàu chất thơ; violinist trẻ Đỗ Phương Nhi với phong cách biểu diễn đầy kỹ thuật mà vẫn giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó là nghệ sĩ Cello Denis Shapovalov từng giành giải Nhất và Huy chương Vàng tại “Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky lần thứ XI” ở tuổi 23, là giảng viên trẻ nhất của Nhạc viện Moscow ở tuổi 26; nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi với tiếng đàn sâu lắng đầy nội lực. Đặc biệt, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, một tập thể với những nghệ sĩ tài hoa đã mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ và đầy cuốn hút trên sân khấu. Đêm nhạc cũng có sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Đào Mai Anh trong vai trò Trưởng dàn nhạc (Concertmistress) ở nửa cuối chương trình.

Hòa nhạc “Vivaldi & Beethoven” mở đầu với kiệt tác Bốn Mùa (Le quattro stagioni) - bộ bốn concerto bất hủ cho violin độc tấu và dàn nhạc dây, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Antonio Vivaldi.

Trong Bốn Mùa của Vivaldi, violin là linh hồn, dẫn dắt dàn nhạc vẽ nên bức tranh thiên nhiên sinh động. Hai nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi và Chương Vũ đã cùng nhau đưa khán giả đi qua Xuân - Hạ - Thu - Đông bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế, giàu biểu cảm. Sự hòa quyện giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc lắng sâu đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp bốn mùa, để lại dư âm khó quên trong lòng người nghe.

Nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi trong tiết mục mở màn đêm hoà nhạc

Nếu âm nhạc của Vivaldi mở ra một bức tranh thiên nhiên đầy sắc màu, thì chương tiếp theo lại đưa khán giả đến với chiều sâu triết lý âm nhạc của Ludwig van Beethoven. Concerto ba đàn Đô trưởng, Op. 56 được xem là một trong những tác phẩm đòi hỏi cao nhất về kỹ thuật và tinh thần đối thoại giữa nghệ sĩ độc tấu với dàn nhạc.

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, ba nghệ sĩ đến từ ba thế hệ: NSND Bùi Công Duy (violin), Denis Shapovalov (cello) và Lương Khánh Nhi (piano) đã cùng dàn nhạc tạo nên một màn trình diễn chạm tới tầng sâu tâm thức. Sự thăng hoa của ba nghệ sĩ cùng dàn nhạc làm sống dậy tinh thần của Beethoven trong một không gian hiện đại, nơi nghệ thuật phá bỏ mọi rào cản, là ngôn ngữ chung kết nối những tâm hồn đồng điệu. Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, cả khán phòng lặng đi, trước khi vỡ òa trong những tràng pháo tay dài.

Phần trình diễn thăng hoa trong cảm xúc của các nghệ sĩ

“Đang ở mùa thu Hà Nội mà cảm nhận được vẻ đẹp của cả bốn mùa thật là tuyệt. Concerto ba đàn của Beethoven cũng rất ấn tượng. Một đêm diễn thú vị giúp người nghe lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong tâm hồn”, chị Nguyễn Trà My, một khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ.

Gắn kết nghệ thuật và cộng đồng

Hòa nhạc “Vivaldi & Beethoven” là chương trình nằm trong dự án nghệ thuật cao cấp “Thanh âm tinh hoa” với mong muốn lan tỏa những giá trị tinh hoa, góp phần nâng tầm đời sống văn hóa, mang đến cộng đồng những trải nghiệm âm nhạc quý giá, giàu cảm xúc. Cùng với các nghệ sĩ tài năng và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, một yếu tố đóng góp vào thành công của hòa nhạc đặc biệt này đến từ hai đơn vị đồng hành, trong đó có ROX Group.

Góp sức mang tới đêm nhạc “Vivaldi & Beethoven”, ROX Group mong muốn đưa công chúng đến gần hơn với nghệ thuật hàn lâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

ROX Group đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và nhiều đêm hoà nhạc đặc biệt

Suốt gần ba thập kỷ kiến tạo và phát triển, ROX Group đã khẳng định vị thế tiên phong trong vai trò doanh nghiệp đầu tư đa ngành, tiên phong xu hướng phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính.

Trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống”, doanh nghiệp luôn tôn vinh nghệ thuật như nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và nâng cao gu thẩm mỹ cộng đồng. Qua đó, ROX lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống chất, sống sang - những giá trị giúp con người tìm thấy hạnh phúc trong sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần.

Bằng việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật đẳng cấp, ROX không chỉ khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tiên phong, mà còn gửi gắm khát vọng chung tay xây dựng xã hội bền vững, nơi mỗi cá nhân được truyền cảm hứng để chạm tới những giá trị sống tốt đẹp nhất.

“Vivaldi & Beethoven” đã khép lại, nhưng đêm nhạc sẽ còn được nhắc đến như một dấu ấn nghệ thuật của mùa thu Hà Nội. Đó không chỉ là ký ức đẹp đẽ về những thanh âm tinh hoa trong di sản âm nhạc thế giới mà còn là trải nghiệm kết nối tâm hồn với những giá trị vĩnh hằng của nghệ thuật, khẳng định sức mạnh của âm nhạc trong việc nâng tầm đời sống tinh thần và bồi đắp phong cách sống.

Lệ Thanh