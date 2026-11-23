Jensen Huang đã dành 30 năm xây dựng Nvidia thành một đế chế bán dẫn hàng đầu thế giới, trước khi rời ghế CEO sau khi những bê bối đời tư bị phanh phui.

Chỉ vài ngày sau khi rời ghế CEO Nvidia, Jensen Huang đã công khai bày tỏ mong muốn được trở lại điều hành công ty.

Đằng sau lời kêu gọi đưa ông trở lại là sự ủng hộ của hàng loạt nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ, những người lo ngại Nvidia có thể mất đi vị thuyền trưởng không thể thay thế đúng vào thời điểm cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào giai đoạn quyết định.

Làn sóng kêu gọi Jensen Huang trở lại Nvidia

Cổ phiếu Nvidia lao dốc không chỉ vì những tranh cãi xung quanh việc một số dòng chip của hãng có thể đã bị chuyển sang Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ, mà còn bởi phản ứng mạnh hơn nhiều của thị trường khi Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) ủng hộ Jensen Huang trở lại CEO Nvidia. Ảnh: Ken Cedeno/UPI/Bloomberg

Là doanh nghiệp được ví như "Ngân hàng trung ương của AI", Nvidia có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

Khi cổ phiếu hãng chịu sức ép, không chỉ hàng triệu người Mỹ chứng kiến giá trị tài khoản hưu trí sụt giảm mạnh, mà cả hệ sinh thái AI vốn còn mong manh, được Nvidia đầu tư hàng tỷ USD xây dựng, cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ đã tập hợp quanh chiến dịch "Cứu Jensen Huang", xuất phát từ lo ngại Nvidia có thể trở thành một cỗ máy khổng lồ mất đi bộ não điều hành nếu không còn nhà sáng lập.

Những cái tên nổi bật như Elon Musk, nhà đồng sáng lập Uber Travis Kalanick, CEO Y Combinator Garry Tan và CEO Shopify Tobias Lütke nằm trong số hơn 250.000 người ký vào một bức thư kêu gọi bảo đảm quy trình xem xét công bằng và cho Huang cơ hội được trình bày trước khi đưa ra quyết định.

Đáng chú ý, bức thư không yêu cầu Nvidia lập tức khôi phục chức vụ cho ông, mà nhấn mạnh sự cần thiết của một quy trình đánh giá minh bạch, thay vì vội vàng đưa ra phán quyết.

Trên mạng xã hội, hàng loạt meme về Huang cũng lan truyền chóng mặt, trong đó nhiều hình ảnh được tạo ra bằng chính những con chip do Nvidia phát triển.

Một số khắc họa ông như vị vua chính thống đang chuẩn bị trở lại ngai vàng, dù trên thực tế, không ít meme lại mang tính chế giễu nhà lãnh đạo này.

Jensen Huang có thể trở lại như Steve Jobs và Sam Altman?

Việc một nhà sáng lập bị loại khỏi công ty rồi sau đó quay trở lại không phải chuyện chưa từng xảy ra trong giới công nghệ.

Sam Altman từng bị sa thải khỏi OpenAI nhưng chỉ năm ngày sau đã trở lại vị trí CEO. Jack Dorsey tại Twitter, Steve Jobs tại Apple và Howard Schultz tại Starbucks cũng từng trải qua những năm tháng rời xa doanh nghiệp do chính mình xây dựng trước khi được trao lại quyền điều hành.

Jensen Huang bên cạnh Alice Huang, nữ doanh nhân bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp. Ảnh: Handout

Tuy nhiên, trường hợp của Jensen Huang có điểm khác biệt đáng kể. Ông rời Nvidia sau khi xuất hiện những thông tin về mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, người bị nghi ngờ là gián điệp, trong khi công ty của nhân vật này từng có hoạt động mua bán chip Nvidia. Một số sản phẩm được cho là có thể đã được chuyển đến Trung Quốc.

Bên cạnh đó, những cáo buộc về việc Huang có quan hệ tình cảm với hai nhân viên cấp dưới tại Nvidia cũng làm dấy lên tranh cãi.

Những hành vi này bị đánh giá là thiếu chuẩn mực đạo đức, vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp và các tiêu chuẩn nội bộ của doanh nghiệp. Những người phản đối cho rằng đây là những vấn đề đủ nghiêm trọng để khiến ông không còn phù hợp với vị trí lãnh đạo.

Dẫu vậy, một bộ phận trong ngành bán dẫn cho rằng có những cá nhân sở hữu năng lực đặc biệt đến mức lợi ích chiến lược mà họ mang lại cần được cân nhắc cùng với những sai phạm cá nhân.

Với họ, Huang là một nhà kiến tạo và tầm nhìn hiếm có, người đã dành 3 thập kỷ xây dựng Nvidia thành doanh nghiệp mà gần như chỉ ông mới có thể điều hành hiệu quả.

Quan điểm này xuất phát từ vai trò ngày càng quan trọng của Nvidia đối với tham vọng thống trị AI của Mỹ.

Trong nhiều năm, Huang đã trực tiếp thiết lập những mối quan hệ chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn của Mỹ thông qua uy tín cá nhân và khả năng kết nối mà không phải nhà lãnh đạo nào cũng có được.

Ông cũng nhận được sự tôn trọng từ nhiều kỹ sư Trung Quốc và được xem là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất của ngành công nghiệp chip trong khu vực.

Điều đó mang lại cho Huang một dạng ảnh hưởng ngoại giao đặc biệt, giúp ông duy trì những kênh liên lạc và hợp tác quan trọng.

Việc đánh mất ảnh hưởng này có thể trở thành đòn giáng đối với vị thế thống trị cũng như an ninh công nghệ của Mỹ, đồng thời tạo cơ hội để các đối thủ nước ngoài gia tăng lợi thế.

Bê bối chip Trung Quốc vẫn là dấu hỏi lớn

Một trong những quan điểm gây tranh cãi nhất của Huang là Mỹ nên tiếp tục bán chip cho thị trường Trung Quốc với khoảng 1,3 tỷ dân. Đây là lập trường không được lòng nhiều chính trị gia và quan chức có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Huang cho rằng thay vì cắt đứt hoàn toàn nguồn cung, Mỹ nên duy trì hoạt động bán chip để Trung Quốc tiếp tục mua sản phẩm của các doanh nghiệp Mỹ.

Theo ông, việc duy trì sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ có thể mang lại lợi ích lâu dài hơn so với việc đẩy thị trường này sang tay các đối thủ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ Huang biết những gì và biết từ thời điểm nào, cũng như liệu ông có liên quan đến vụ việc hàng tỷ USD chip Nvidia bị cáo buộc chuyển hướng sang Trung Quốc thông qua Megaspeed, công ty có liên hệ với người tình bị đồn đoán của ông hay không.

Nếu những cáo buộc này được chứng minh, đây có thể là hành vi vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ nghi ngờ rằng một số lãnh đạo Nvidia có thể đã thúc đẩy những thương vụ bán hàng có dấu hiệu bất hợp pháp nhằm làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu các công ty bình phong có được sử dụng như một cách lách quy định để đưa chip sang Trung Quốc hay không.

Đây là những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng, bởi Nvidia không chỉ là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng đầu mà còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược công nghệ và an ninh quốc gia của Mỹ.

Cuộc tranh luận về việc Jensen Huang có nên trở lại Nvidia vì thế không đơn thuần là câu chuyện về số phận của một CEO.

Nó còn liên quan đến tương lai của ngành bán dẫn Mỹ, hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng AI và vị thế dẫn đầu của Washington trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

(Theo New York Post, CNBC, Global Times)