Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của các gia đình. Trứng cung cấp nhiều protein chất lượng cao cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B12, choline và selen, quan trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người vẫn còn băn khoăn không biết việc hâm lại trứng đã nấu chín có an toàn và có ảnh hưởng đến dinh dưỡng hay không. Câu trả lời phụ thuộc khá nhiều vào cách chế biến, bảo quản cũng như phương pháp hâm lại trứng.

Không nên hâm lại trứng lòng đào. Ảnh minh họa: Ban Mai

1. Trứng hâm lại còn chất bổ không?

Theo tạp chí Khoa học thực phẩm, việc nấu chín và hâm lại trứng không làm giảm đáng kể hàm lượng protein hay các axit amin thiết yếu trong trứng. Mặc dù nhiệt độ cao có thể thay đổi cấu trúc khiến trứng khi ăn dai hoặc cứng hơn, nhưng giá trị dinh dưỡng cơ bản vẫn được giữ nguyên. Một số vitamin nhóm B có thể giảm nhẹ khi hâm lại nhiều lần do nhạy cảm với nhiệt, nhưng mức giảm này không lớn và không gây hại.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là trứng hâm lại sẽ sinh ra độc tố hoặc chất gây hại, tuy nhiên chưa tìm thấy bằng chứng nào xác thực điều này.

Nhiều người cũng lo lắng về cholesterol oxi hóa hình thành khi hâm trứng có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Tuy nhiên, lượng chất này tạo ra rất nhỏ, không gây nguy hiểm. Vì vậy, nếu không ăn trứng hâm lại liên tục hằng ngày, bạn không cần quá lo lắng.

Điều quan trọng nhất khi hâm lại trứng là đảm bảo an toàn thực phẩm. Vi khuẩn Salmonella có thể gây ngộ độc thực phẩm từ trứng. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trứng nấu chín không nên bảo quản lâu trong tủ lạnh, khi hâm lại cần đạt nhiệt độ tối thiểu 74 độ C để tiêu diệt vi khuẩn, chỉ nên hâm lại một lần.

Cách hâm lại trứng an toàn

- Trứng luộc: Trứng luộc có thể dễ dàng được hâm lại bằng cách ngâm trong nước nóng. Tuy nhiên, trứng luộc lòng đào thì không nên hâm lại vì khó kiểm soát nhiệt độ bên trong để diệt khuẩn an toàn. Khi hâm, trứng luộc có thể bị dai hoặc xuất hiện vòng màu xám quanh lòng đỏ do phản ứng hóa học giữa sắt và lưu huỳnh, nhưng điều này không gây hại.

- Trứng chiên hoặc ốp la: Khi hâm lại trứng chiên, tốt nhất nên sử dụng nhiệt độ thấp để tránh làm trứng khô, dai. Vì trứng chiên thường chứa dầu mỡ, nếu hâm lâu có thể làm biến đổi nhẹ chất béo nhưng không ảnh hưởng nhiều đến dinh dưỡng.

- Trứng tráng: Loại trứng này thường có nhân kèm theo như thịt, rau củ, nên khi hâm cần đảm bảo phần nhân cũng được làm nóng đủ để diệt vi khuẩn.