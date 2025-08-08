Tuy nhiên, theo Korea Times, các chuyên gia nha khoa cảnh báo rằng những thực phẩm trên có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe răng miệng nếu tiêu thụ quá mức và không chăm sóc răng miệng đúng cách.

Sâu răng xảy ra khi lớp men - lớp ngoài cùng của răng - bị axit ăn mòn. Lúc đó, vi khuẩn trong miệng phân hủy đường, tạo ra môi trường có tính axit làm yếu men răng. Một trong những cơ chế bảo vệ tự nhiên của khoang miệng là nước bọt, giúp trung hòa axit và tái khoáng hóa men răng. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng dễ gây mất nước, làm giảm lượng nước bọt tiết ra.

Cà phê đá đem lại cảm giác sảng khoái tức thì cho người uống. Ảnh minh họa: Ban Mai

“Vào mùa hè, nhiều người có thói quen uống cà phê đá nhưng cà phê có độ axit cao và còn có tính lợi tiểu. Việc mất nước vào ngày nóng đã khiến lượng nước bọt giảm, nay uống cà phê lại càng làm khô miệng hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển”, bác sĩ Kim Hyun-jung, Bệnh viện Nha khoa - Đại học Kyung Hee, cho biết.

Bên cạnh đó, vi khuẩn trong khoang miệng còn có thể gây viêm nướu. Khi thức ăn thừa tích tụ, vi khuẩn hình thành mảng bám trên răng. Nếu không được làm sạch, mảng bám sẽ cứng lại thành cao răng, kích ứng nướu và dẫn đến viêm nhiễm.

Cách phòng ngừa hiệu quả nhất là đánh răng đúng cách. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc chải sạch mọi bề mặt của răng quan trọng hơn số lần hay thời gian đánh răng. Bạn nên sử dụng bàn chải có lông mềm hoặc trung bình, kết hợp với chỉ nha khoa hoặc nước súc miệng để tăng hiệu quả vệ sinh.

Ngoài ảnh hưởng đến răng miệng, cà phê đá còn tiềm ẩn một số rủi ro khác. Với tính axit cao, cà phê dễ làm mòn men răng nếu không được vệ sinh răng miệng kỹ càng, gây trào ngược axit ở những người nhạy cảm.

Hàm lượng caffeine cao có thể gây lợi tiểu, dẫn đến mất nước - điều càng đáng lo vào mùa hè. Ngoài ra, nhiều loại cà phê đá bán sẵn hoặc pha tại quán thường chứa nhiều đường, siro và kem, làm tăng lượng calo và nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa. Uống cà phê vào buổi chiều tối dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ do tác dụng kích thích của caffeine.

Tuy vậy, cà phê đá không hoàn toàn có hại nếu được sử dụng điều độ và hợp lý. Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Caffeine có tác dụng cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung, cải thiện tâm trạng và trí nhớ ngắn hạn.

Uống cà phê với lượng vừa phải còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Ngoài ra, caffeine thúc đẩy quá trình trao đổi chất nhẹ nhàng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với lối sống lành mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy, người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 thấp hơn nhờ tác dụng chống oxy hóa và khả năng cải thiện độ nhạy insulin.