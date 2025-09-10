Tôi đang sử dụng chiếc Mitsubishi Xpander đời 2021 để chạy dịch vụ. Thời gian gần đây, các trang mạng thường xuyên hiển thị những hình ảnh xe Xpander tương tự của tôi được lắp một dụng cụ là trụ cao su giảm chấn, kèm lời quảng cáo là tăng khả năng chịu tải, trợ lực cho giảm xóc phía sau và giúp xe đi êm ái hơn.

Đệm cao su giảm chấn được quảng cáo là giúp tăng độ cứng vững của khung gầm và giúp xe êm ái hơn. Ảnh minh hoạ

Giá của một cặp trụ chiếc cao su này khoảng 800 nghìn đến 1 triệu tuỳ loại. Việc lắp đặt khá đơn giản bằng cách bắt vít vào thẳng trục sau xe. Tôi thấy loại đệm cao su này có vẻ phù hợp với những xe chạy dịch vụ, thường xuyên chở đông người như xe của tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn không rõ sản phẩm có thực sự hiệu quả như quảng cáo hay không. Ngoài ra, khi lắp vào xe liệu có gây cảm giác chòng chành hoặc về lâu dài ảnh hưởng đến hệ thống giảm xóc không?

Rất mong nhận được chia sẻ từ những người từng sử dụng sản phẩm này và các chuyên gia về kỹ thuật ô tô.

Xin trân trọng cảm ơn!

Độc giả Trần Văn Lâm (Bắc Ninh)

