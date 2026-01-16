Tôi đang sử dụng một chiếc ô tô đời 2024. Do nhà ở nông thôn có sân vườn rộng, việc rửa xe tại nhà với tôi khá thuận tiện, vừa chủ động thời gian, vừa tiết kiệm chi phí so với mang xe ra tiệm. Tuy nhiên, mỗi lần cầm vòi để xịt lên chiếc xe, tôi lại không khỏi băn khoăn.

Có nên sử dụng nước giếng khoan để rửa xe? Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Ở quê, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước giếng khoan, thường chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie, sắt… Khác với nước máy đã qua xử lý, nước giếng có thể để lại cặn trắng sau khi khô, nhất là trên bề mặt kính và sơn. Những vệt này chỉ mờ nhạt và dễ lau sạch, nhưng tôi sợ về lâu dài, chúng có thể làm sơn xe xuống màu, giảm độ bóng.

Tôi thấy không ít chủ xe ở khu vực nông thôn cũng chia sẻ sự phân vân tương tự khi rửa xe ở nhà thì tiện nhưng lại sợ “lợi trước mắt, hại về sau”. Đặc biệt với những chiếc xe đời mới, lớp sơn còn bóng đẹp, ai cũng muốn giữ gìn lâu nhất có thể.

Qua VietNamNet, mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm về việc rửa xe thường xuyên bằng nước giếng khoan có thực sự hại cho xe hay không? Và có giải pháp nào khắc phục, đảm bảo cho xe dù rửa bằng nước giếng vẫn luôn sạch đẹp.

Xin cảm ơn!

Độc giả Bùi Văn Nam (Ninh Bình)

