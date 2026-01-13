Chiếc xe tôi đang cân nhắc là Honda CR-V 2.4 đời 2014, được một đồng nghiệp rao bán với giá 420 triệu đồng. Trước đây, bản thân tôi đã từng cầm lái chiếc CR-V này và thấy rất thích. Xe vẫn vận hành ổn định, động cơ chưa có dấu hiệu xuống cấp, nội thất còn nguyên bản, không quá xuống cấp.

Thế nhưng, điều khiến tôi chần chừ lại nằm ở con số thời gian khi đã 11-12 năm sử dụng với quãng đường đủ dài để bất kỳ chi tiết cơ khí nào, dù nổi tiếng bền bỉ đến đâu, cũng bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa.

Honda CR-V là mẫu xe còn khá giữ giá ở thị trường ô tô đã qua sử dụng. Ảnh minh hoạ: YVH

Tôi hiểu rõ, lựa chọn một chiếc xe cũ đồng nghĩa với việc người dùng phải chấp nhận nhiều hơn: từ việc am hiểu kỹ thuật cơ bản, chăm sóc xe kỹ lưỡng, cho tới chuẩn bị sẵn ngân sách cho những hạng mục bảo dưỡng và sửa chữa phát sinh.

Trong khi đó, với cùng tầm tiền hơn 400 triệu đồng, thị trường hiện nay vẫn có một số mẫu sedan mới hoặc xe gầm cao cỡ B chạy lướt, đời còn rất trẻ, tiết kiệm nhiên liệu và được trang bị nhiều công nghệ an toàn hơn.

Tuy nhiên, những lựa chọn mẫu xe “trẻ tuổi” ấy lại đánh đổi bằng không gian hạn chế, trang bị vừa đủ dùng và cảm giác lái khó mang lại sự đầm chắc, sang trọng mà một chiếc CR-V cũ vẫn còn giữ được.

Chính sự giằng co giữa “xe mới nhiều tiện nghi nhưng chật chội” và “xe cũ nhưng rộng rãi, đẳng cấp hơn” khiến việc ra quyết định trở nên không hề dễ dàng.

Vậy, mua một chiếc ô tô đã hơn 12 năm tuổi có phải là lựa chọn khôn ngoan, hay chỉ là cái bẫy mang tên “giá rẻ” ẩn sau những chi phí hao mòn khó lường?

Và với những người mua như tôi, đâu là những yếu tố bắt buộc phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền cho một chiếc xe đã đi qua hơn một thập kỷ sử dụng?

Qua VietNamNet, rất mong nhận được chia sẻ, lời khuyên từ những chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Lê Văn Hoài (Từ Liêm, Hà Nội)

