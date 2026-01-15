Tranh cãi việc sử dụng dưỡng bóng lốp ô tô

Trong quá trình chăm sóc và làm đẹp ô tô, dưỡng bóng lốp là một trong những hạng mục khiến nhiều chủ xe phân vân nhất. Có người coi đây là bước không thể thiếu để lốp xe luôn mới và bắt mắt; nhưng cũng không ít tài xế cho rằng việc làm bóng lốp chỉ mang tính hình thức, thậm chí tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng sai cách.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Vậy thực tế, có nên dùng dưỡng bóng lốp ô tô hay không và lợi hại ra sao?

Theo tìm hiểu, dưỡng bóng lốp là các dung dịch chuyên dụng được xịt hoặc quét lên bề mặt hông lốp, giúp lốp xe có màu đen đậm hơn, tạo độ bóng nhất định và hạn chế tình trạng bạc màu theo thời gian.

Trên thị trường hiện nay, sản phẩm này rất đa dạng, từ loại tạo bóng ướt rõ rệt đến bóng mờ tự nhiên, với mức giá dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi chai (khoảng 300-500ml).

Không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ, nhiều nhà sản xuất còn quảng cáo dưỡng bóng lốp có khả năng chống tia UV, giảm nứt nẻ cao su và giúp tăng độ bền đáng kể cho lốp xe. Tuy nhiên, chính những lời quảng bá này lại là nguyên nhân khiến dư luận chia thành hai luồng ý kiến trái chiều.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Minh Tuấn - chuyên gia với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc, làm đẹp xe hơi (detailing) cho biết, bản chất dưỡng bóng lốp có tác dụng rất tốt, giúp hông lốp đen đều, sạch sẽ, qua đó nâng tầm thẩm mỹ tổng thể của chiếc xe.

Quan trọng hơn, các sản phẩm chất lượng, đặc biệt là loại gốc nước còn chứa phụ gia chống oxy hóa, giúp hạn chế bạc màu, nứt nẻ và làm chậm quá trình lão hóa cao su. Vấn đề nằm ở chỗ người dùng thường chọn sai sản phẩm hoặc sử dụng không đúng cách, dẫn đến "lợi bất cập hại".

Theo anh Tuấn, nhiều loại dung dịch giá rẻ trên thị trường sử dụng hàm lượng silicon hoặc dung môi mạnh để tạo độ bóng nhanh. Trong ngắn hạn, lốp trông đen và đẹp hơn rõ rệt, nhưng về lâu dài, các chất này có thể khiến cao su bị khô, cứng và lão hóa nhanh hơn.

"Không ít người xịt dưỡng bóng cả lên bề mặt lốp - khu vực tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Do trong dung dịch có silicon và các dung môi gốc dầu nên khi xịt vào bề mặt gai lốp có thể gây trơn trượt khi đi đường, nhất là điều kiện trời mưa, cần phanh gấp", anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo vị chuyên gia này, nhiều loại dung dịch khi sử dụng khiến lốp quá “ướt”, dễ bám bụi. Nếu ngay sau đó, chủ xe di chuyển đến những nơi có nhiều bụi khiến lốp nhanh bẩn và loang lổ, chỉ sau vài ngày lại phải vệ sinh lại từ đầu, gây tốn công và phản tác dụng về mặt thẩm mỹ.

Chăm sóc lốp thế nào cho đúng cách?

Theo các chuyên gia, dưỡng bóng lốp nên được xem là một bước chăm sóc bổ trợ, không phải yếu tố bắt buộc để lốp xe bền hay an toàn. Điều quan trọng hơn vẫn là cách sử dụng và bảo dưỡng lốp hàng ngày. Nếu muốn dùng dưỡng bóng lốp, chủ xe cần lưu ý một số nguyên tắc cơ bản.

Thứ nhất, chỉ nên sử dụng các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên loại tạo độ bóng mờ tự nhiên thay vì bóng ướt quá mức.

Thứ hai, trước khi bôi dưỡng bóng, lốp cần được cọ rửa sạch bùn đất, dầu mỡ để dung dịch phát huy hiệu quả và không “khóa” bụi bẩn vào cao su.

Thứ ba, chỉ bôi ở phần hông lốp, tuyệt đối tránh bề mặt gai lốp. Với xe sử dụng hàng ngày, tần suất hợp lý chỉ khoảng 1-2 lần mỗi tháng, không nên lạm dụng.

Lốp xe "khoẻ" còn quan trọng hơn sự bóng đẹp bề ngoài. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Nguyễn Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, các yếu tố cốt lõi quyết định tuổi thọ và độ an toàn của lốp lại không liên quan nhiều đến việc lốp có bóng đẹp hay không.

"Việc duy trì áp suất lốp đúng khuyến cáo, thay và đảo lốp định kỳ, tránh leo vỉa hè và nơi có địa hình xấu, thường xuyên kiểm tra vết nứt, phồng lốp,... mới là những điều mà tài xế cần ưu tiên để đảm bảo một bộ lốp 'khoẻ đẹp', an toàn", anh Tuấn đưa ra lời khuyên.

Có thể thấy, dưỡng bóng lốp ô tô không có hại nếu được sử dụng đúng sản phẩm, đúng thời điểm và đúng cách. Đây là giải pháp giúp cải thiện thẩm mỹ và hỗ trợ bảo vệ bề mặt cao su ở mức nhất định. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách, lợi chưa thấy đâu thì nguy cơ ảnh hưởng đến độ bền lốp và an toàn lại hiện hữu.

Với ô tô, đặc biệt là những bộ phận liên quan trực tiếp đến an toàn như lốp xe, một vẻ ngoài bóng bẩy chỉ nên đứng sau sự bền bỉ và vận hành an toàn.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!