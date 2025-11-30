Tuy nhiên, thực tế kỹ thuật và khuyến nghị từ nhà sản xuất cho thấy câu trả lời không hoàn toàn đơn giản: tắt nguồn điện thoại mỗi đêm không phải là bắt buộc và đôi khi không cần thiết, nhưng việc khởi động lại định kỳ vẫn mang lại lợi ích thiết thực.

Tắt nguồn điện thoại mỗi đêm không phải là bắt buộc và đôi khi không cần thiết. Ảnh: The Mirror

Apple, Google và nhiều nhà sản xuất hiện khuyến nghị giữ thiết bị luôn bật để nhận cập nhật, sao lưu tự động và các tính năng nền (như thông báo, tìm thiết bị khi mất).

Với iPhone, Apple cập nhật hướng dẫn quản lý pin, nhấn mạnh các yếu tố như nhiệt độ và chính sách sạc hơn là việc tắt/bật liên tục.

Đối với Android, Google và các nhà cung cấp dịch vụ cũng đang đưa vào các cơ chế tự động bảo trì (ví dụ tính năng tự khởi động lại sau một thời gian không hoạt động) nhằm tăng cường bảo mật mà không cần người dùng phải tắt máy tay.

Tắt nguồn có thực sự tốt cho pin?

Pin smartphone hiện nay là pin lithium-ion. Chúng “lão hóa” theo chu kỳ sạc và theo thời gian, chứ không phải do việc thiết bị có bật hay tắt khi không dùng. Nói cách khác, tắt máy lúc ngủ không ngăn được sự suy giảm dung lượng pin do tuổi tác hay số chu kỳ sạc.

Những yếu tố quan trọng hơn gồm: tránh nhiệt độ cao, không để pin nằm ở mức 100% liên tục khi nóng, và hạn chế xả sâu quá thường xuyên. Các chuyên gia về pin khuyến cáo tập trung vào cách sạc hợp lý và điều kiện môi trường hơn là tắt máy mỗi đêm.

Hiệu năng và an toàn: khi nào nên tắt hoặc khởi động lại?

Mặc dù tắt nguồn hàng đêm không bắt buộc, khởi động lại định kỳ (ví dụ hàng tuần hoặc khi máy có dấu hiệu treo/ấm/giật lag) mang lại lợi ích thực tế: giải phóng tiến trình nền bị “kẹt”, áp dụng bản vá bảo mật và làm mới các dịch vụ hệ thống.

Cơ quan an ninh ở một số nơi thậm chí khuyến nghị khởi động lại điện thoại định kỳ như một cách làm giảm rủi ro tấn công kéo dài.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu báo chí và chuyên gia kỹ thuật cũng ghi nhận khởi động lại giúp cải thiện trải nghiệm người dùng khi hệ thống chạy lâu ngày.

Nhược điểm của việc tắt nguồn hàng đêm

Tắt máy mỗi tối đồng nghĩa bạn sẽ bỏ lỡ cuộc gọi, tin nhắn khẩn cấp, thông báo bảo mật và các cơ chế sao lưu tự động vào ban đêm.

Nếu bạn dùng smartphone làm báo thức, giám sát nhà thông minh hay cần truy cập từ xa, việc tắt máy là bất tiện. Hơn nữa, thao tác tắt - bật nhiều lần trong ngày không gây hại trực tiếp nhưng cũng không mang lại tác dụng cải thiện tuổi thọ pin đáng kể so với việc tuân thủ nguyên tắc sạc và giữ máy mát.

Các khuyến nghị

Với góc nhìn cân bằng, đây là các khuyến nghị áp dụng cho hầu hết người dùng:

Không bắt buộc tắt máy mỗi đêm: Nếu bạn cần luôn sẵn sàng nhận thông báo hoặc sao lưu tự động, giữ máy bật là hợp lý.

Khởi động lại định kỳ: Một lần mỗi tuần (hoặc khi máy hoạt động chậm/ứng dụng lạ) là đủ để giữ trải nghiệm mượt mà và giúp áp dụng bản vá bảo mật.

Quản lý sạc và nhiệt độ: Tránh để máy quá nóng khi đang sạc, tận dụng chế độ sạc tối ưu (Optimized Battery Charging) nếu có và không giữ máy ở mức 100% quá lâu khi nhiệt độ cao. Đây mới là yếu tố ảnh hưởng lớn tới tuổi thọ pin.

Cập nhật phần mềm và kiểm tra ứng dụng nền: Giữ hệ điều hành và ứng dụng mới nhất, kiểm tra các app tiêu hao pin và cài đặt bảo mật để giảm rủi ro.

Tắt nguồn điện thoại mỗi đêm không phải là “liều thuốc” kéo dài tuổi thọ pin hay bảo vệ thiết bị. Thay vào đó, người dùng nên tập trung vào thói quen sạc an toàn, kiểm soát nhiệt độ và khởi động lại định kỳ khi cần để duy trì hiệu năng và bảo mật.

Tắt máy hoàn toàn hợp lý cho một số tình huống (ví dụ bay, sự kiện cần tĩnh lặng hoặc khi bạn muốn tiết kiệm năng lượng tối đa), nhưng không cần trở thành quy tắc bắt buộc hàng đêm.

(Theo Battery University, WIRED, Apple Support)