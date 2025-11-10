Trong thời đại ai cũng phải “online mọi lúc”, pin sạc dự phòng gần như là vật bất ly thân. Chúng đơn giản, nhỏ gọn, giúp kéo dài thời lượng sử dụng điện thoại khi cần thiết.

Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi đó là rủi ro tiềm ẩn từ pin lithium-ion - loại pin có thể phát nổ khi gặp lỗi.

Pin sạc dự phòng có thể tự bốc cháy, phát nổ không báo trước. Ảnh: PhoneArena

Vào tháng 6 vừa rồi, hãng phụ kiện nổi tiếng Anker buộc phải thu hồi một số mẫu pin sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ. Sang tháng 7, hãng tiếp tục mở rộng danh sách thu hồi.

Sự việc tại Australia càng cho thấy lý do vì sao bạn không nên xem thường thiết bị nhỏ bé này.

Sốc tại sân bay Melbourne: Pin sạc bất ngờ phát nổ

Hôm 6/11 vừa qua, tại phòng chờ thương gia của hãng Qantas ở sân bay quốc tế Melbourne, một hành khách khoảng 50 tuổi đã bị thương khi pin sạc dự phòng trong túi quần bất ngờ phát nổ trong lúc ông đang ngồi ghế chờ.

Ngọn lửa bùng lên kèm khói và tiếng nổ khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Lính cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Người đàn ông bị bỏng nhẹ ở chân và các ngón tay.

Một pin sạc dự phòng phát nổ tại phòng chờ sân bay Melbourne được nhìn thấy trên sàn nhà sau vụ việc. Ảnh: leannetonkes

Một nhân chứng kể lại trên Reddit rằng anh ta “nghe tiếng hét từ phía bên kia phòng chờ” trước khi nhận ra có “axit pin bắn tung tóe khắp nơi.”

Người chứng kiến cũng nói thêm: “Áo khoác của ông ấy bị bén lửa. Chúng tôi bị yêu cầu sơ tán khỏi phòng chờ vì khói và mùi khét quá nồng. Tôi chỉ mong ông ấy không sao.”

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân hiện đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện, vết thương không quá nghiêm trọng.

FAA cảnh báo: Pin sạc dự phòng có thể tự bốc cháy không báo trước

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) nhấn mạnh rằng mọi pin lithium-ion đều có khả năng quá nhiệt và dẫn đến hiện tượng "thermal runaway" - tạm hiểu là phản ứng nhiệt mất kiểm soát.

Quá trình này có thể xảy ra mà không có dấu hiệu cảnh báo do nhiều nguyên nhân như: Pin bị va đập hoặc hư hỏng; Pin quá nóng; Pin bị ngấm nước; Sạc quá mức; Lỗi sản xuất bên trong…

Khi thermal runaway xảy ra, năng lượng trong pin tăng lên đột ngột, dẫn tới cháy nổ.

Vì lý do an toàn, FAA quy định: Pin sạc dự phòng bắt buộc phải được mang theo trong hành lý xách tay hoặc mang trên người. Không được để trong hành lý ký gửi.

Một số hãng còn áp dụng quy định nghiêm hơn. Ví dụ, tại Mỹ, hãng Southwest Airlines yêu cầu pin sạc phải để lộ ra ngoài nếu đang sử dụng để sạc điện thoại trên máy bay.

Nếu pin nằm trong túi hoặc bị che khuất, hành khách sẽ bị yêu cầu ngưng sử dụng. Lý do là tiếp viên cần quan sát và phản ứng ngay nếu xảy ra sự cố.

Lời khuyên cho mọi người trước mỗi chuyến bay: Kiểm tra website của hãng hàng không để nắm rõ quy định về pin sạc dự phòng và việc sạc thiết bị trên máy bay.

Những dấu hiệu cảnh báo pin sạc dự phòng nguy hiểm

Dù dùng ở nhà hay khi đi xa, hãy thường xuyên kiểm tra pin sạc dự phòng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

1. Phồng, biến dạng

Nếu pin sạc dự phòng bị phồng hoặc cong vênh, đây là dấu hiệu pin bên trong đang chịu áp lực, có nguy cơ cháy nổ rất cao. Hãy ngừng sử dụng và thay mới.

2. Quá nóng bất thường

Trong quá trình sạc hoặc sử dụng, nếu pin sạc nóng tới mức bạn không thể cầm nắm, rất có thể bên trong đã xảy ra chập điện hoặc lỗi tản nhiệt.

3. Có mùi lạ phát ra

Nếu ngửi thấy mùi khét, mùi hóa chất, mùi nhựa cháy - đó là dấu hiệu pin bị rò rỉ hoặc đang quá nhiệt từ bên trong.

4. Vỏ bị nứt, hở, méo hoặc có khe hở

Lớp vỏ bảo vệ bị hỏng đồng nghĩa với nguy cơ tiếp xúc với pin bên trong, dẫn đến chập mạch.

5. Rò rỉ chất lỏng

Nếu thấy có chất lỏng chảy ra từ pin sạc, dừng sử dụng ngay. Hóa chất pin rất độc và có thể gây bỏng hóa chất.

Lưu ý khi chọn pin sạc dự phòng

Pin sạc dự phòng được bán ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử cho đến các quầy nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, thiết bị chứa pin lithium-ion không phải món đồ nên mua theo tiêu chí “giá rẻ là được.”

Để đảm bảo an toàn, nên chọn pin sạc từ thương hiệu uy tín như: Belkin, Mophie, Anker (dù từng thu hồi sản phẩm, nhưng vẫn là thương hiệu lớn, có quy trình kiểm soát chất lượng và sẵn sàng thu hồi khi có lỗi).

Các hãng lớn thường có chứng nhận an toàn, hệ thống bảo vệ quá dòng, quá nhiệt và bảo vệ sạc.

Pin sạc dự phòng mang lại tiện ích lớn, nhưng cũng là thiết bị chứa năng lượng cao. Một sai sót nhỏ có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, như sự cố tại sân bay Melbourne.

Vì vậy, bạn nên định kỳ kiểm tra pin; không sử dụng khi có dấu hiệu bất thường; chỉ mua hàng từ thương hiệu uy tín.

(Theo PhoneArena, The Verge)