Xóa bộ nhớ đệm là gì? Bộ nhớ đệm (cache) được coi là một "kho lưu trữ tạm thời" hay "bộ nhớ ngắn hạn", chứa các dữ liệu nền được sử dụng thường xuyên để giúp thiết bị mở ứng dụng hoặc tải trang web nhanh hơn ở những lần sau mà không cần tải lại từ đầu. Xóa bộ nhớ đệm chỉ là việc xóa bỏ các tập tin tạm thời này để làm mới ứng dụng. Thao tác này khác với "Xóa dữ liệu" (Clear Data): xóa bộ nhớ đệm không làm mất tài khoản đăng nhập hay các cài đặt cá nhân, trong khi xóa dữ liệu sẽ đưa ứng dụng về trạng thái mặc định như khi mới cài đặt. Hình minh họa: AI

Xóa bộ nhớ đệm có tác dụng gì? Việc xóa bộ nhớ đệm mang lại một số lợi ích cụ thể sau: - Giải phóng dung lượng lưu trữ: Giúp lấy lại không gian trống trên bộ nhớ máy, đặc biệt hữu ích với các thiết bị có bộ nhớ trong hạn chế. - Sửa lỗi ứng dụng: Khắc phục tình trạng ứng dụng bị treo, lỗi hiển thị hoặc không cập nhật dữ liệu mới do xung đột với các tệp đệm cũ lỗi thời. - Cập nhật thông tin mới nhất: Buộc ứng dụng hoặc trình duyệt phải tải lại dữ liệu mới nhất từ máy chủ thay vì sử dụng phiên bản cũ đang lưu trong bộ nhớ đệm. - Cải thiện hiệu suất: Trong một số trường hợp, nếu bộ nhớ đệm quá lớn hoặc bị lỗi, việc xóa đi sẽ giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn.

Có nên xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng thường xuyên không? Câu trả lời là KHÔNG nên thực hiện việc này như một thói quen hàng ngày hoặc quá thường xuyên. Bạn chỉ nên xóa bộ nhớ đệm khi ứng dụng gặp lỗi, khi bộ nhớ máy gần đầy, hoặc sau khi cập nhật hệ thống/ứng dụng lớn. Lý do là bộ nhớ đệm tồn tại là để tăng tốc hiệu suất. Nếu bạn xóa quá thường xuyên, ứng dụng sẽ mất nhiều thời gian hơn để tải nội dung ở lần mở sau, tiêu tốn nhiều dữ liệu mạng hơn và làm tăng tải cho CPU để xây dựng lại dữ liệu. Các hệ điều hành hiện đại như Android có khả năng tự động quản lý và thu hồi bộ nhớ đệm khi dung lượng thực sự khan hiếm.

Cách xóa bộ nhớ đệm trên iPhone Trên iPhone, hệ điều hành iOS không cung cấp nút "Xóa bộ nhớ đệm" trực tiếp cho từng ứng dụng như Android. Bạn có thể thực hiện theo các cách sau: - Xóa và cài đặt lại ứng dụng: Đây là cách triệt để nhất để xóa toàn bộ bộ nhớ đệm của một ứng dụng cụ thể. - Sử dụng tính năng Gỡ bỏ ứng dụng: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone, chọn ứng dụng và thực hiện gỡ bỏ (thao tác này giữ lại tài liệu và dữ liệu nhưng xóa ứng dụng). - Với trình duyệt Safari: Vào Cài đặt > Safari > Xóa lịch sử và dữ liệu trang web.