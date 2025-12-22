Đăng kiểm là gì? Đăng kiểm là một thủ tục cần thiết để xác định xem xe có đủ điều kiện lưu thông an toàn hay không. Đây là một thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật mà mọi chủ xe phải tuân theo. Mục đích là nhằm đảm bảo phương tiện đáp ứng đủ các tiêu chí, các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) trước khi lăn bánh trên đường. Theo quy trình kiểm định ô tô, đăng kiểm viên sẽ kiểm tra qua 5 công đoạn chính: Công đoạn 1: Kiểm tra tổng quát.

Công đoạn 2: Kiểm tra phần trên ô tô (gồm 17 hạng mục như kính chắn gió, gạt nước, gương chiếu hậu, ghế ngồi, đai an toàn, v.v.).

Công đoạn 3: Kiểm tra phanh trên băng thử.

Công đoạn 4: Kiểm tra khí thải và tiếng ồn (gồm 4 hạng mục).

Công đoạn 5: Kiểm tra phần dưới ô tô (gồm 18 hạng mục như sắt xi, hệ thống treo, các đăng, v.v.).

Lỗi hết đăng kiểm xe ô tô bị phạt bao nhiêu? Trường hợp ô tô bị quá hạn đăng kiểm, chủ xe là các cá nhân, tổ chức sẽ chịu các mức phạt theo quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-Cp. Mức phạt được áp dụng tùy thuộc vào thời gian quá hạn đăng kiểm: STT Thời gian quá hạn đăng kiểm Mức phạt với lái xe Mức phạt với chủ xe 1 Dưới 1 tháng Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 1 - 3 tháng. Cá nhân: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Tổ chức: Phạt tiền từ 8 - 12 triệu đồng. 2 Trên 01 tháng Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 1 - 3 tháng. Cá nhân: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Tổ chức: Phạt tiền từ 12 - 16 triệu đồng. Lưu ý quan trọng: Nếu chủ xe là người điều khiển xe, mức phạt tiền sẽ áp dụng như đối với chủ xe, đồng thời chủ xe sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Lỗi hết hạn đăng kiểm dù chỉ 1 ngày vẫn thuộc trường hợp hết hạn đăng kiểm dưới 1 tháng và sẽ bị phạt theo quy định.

Hình phạt tạm giữ phương tiện không được áp dụng đối với lỗi quá hạn đăng kiểm xe ô tô.

Đăng kiểm online được không? Bạn chỉ có thể đặt lịch đăng kiểm online còn các bước kiểm tra xe cần được thực hiện ở các trung tâm đăng kiểm. Việc đặt lịch hẹn đăng kiểm trực tuyến (đăng kiểm online) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai thí điểm từ tháng 2/2023. Việc này giúp chủ xe tiết kiệm thời gian, chi phí, và có thể theo dõi được lượng phương tiện đang chờ kiểm định để chủ động chọn lịch phù hợp. Chủ phương tiện xe cơ giới có thể đăng ký lịch hẹn tại nhà qua hệ thống đăng kiểm online. Việc sử dụng phần mềm, ứng dụng (app) đặt lịch hẹn kiểm định trực tuyến đã giúp giảm rõ rệt tình trạng ùn ứ, quá tải tại các trung tâm đăng kiểm. Bạn có thể sử dụng ứng dụng đặt lịch hẹn kiểm định trực tuyến thông qua ứng dụng (app) TTDK trên Appstore/ Google Play hoặc truy cập qua website https://ttdk.com.vn/.

Cách đặt lịch đăng kiểm online Để đăng ký đặt lịch hẹn đăng kiểm qua ứng dụng TTDK hoặc website https://ttdk.com.vn/, bạn cần thực hiện các bước sau: 1. Đăng ký tài khoản (Nếu chưa có) Tải ứng dụng/Truy cập website: Chọn app TTDK trên Appstore/Google Play và tải về, hoặc truy cập website http://ttdk.com.vn/ và chọn mục “Cá nhân”. Đăng ký: Chọn mục “Đăng ký”. Nhập thông tin: Nhập thông tin và mật khẩu đăng nhập theo mẫu, sau đó nhấn nút “Đăng ký” (chú ý ghi nhớ mật khẩu). Xác minh OTP: Nhập mã xác minh OTP được gửi về điện thoại qua cuộc gọi. Kích hoạt thành công: Màn hình hiển thị thông báo “Kích hoạt tài khoản thành công”, chọn mục “Đăng nhập” để bắt đầu sử dụng. 2. Đăng ký đặt lịch hẹn đăng kiểm: Truy cập app TTDK hoặc website http://ttdk.com.vn/ và chọn mục “Đặt lịch”. 3. Đăng nhập: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký. 4. Điền thông tin: Điền thông tin về trạm đăng kiểm, ngày hẹn, khung giờ thích hợp. 5. Kiểm tra Trạm/Lịch: Các trung tâm đang hoạt động và sẵn sàng phục vụ kiểm định sẽ hiện sáng màu. Các trung tâm đã dừng hoạt động, hoặc đã đầy lịch theo từng khung giờ/ngày sẽ bị mờ ẩn đi và không đặt được lịch. Chủ xe cũng có thể kiểm tra danh sách các trung tâm triển khai nhận lịch hẹn qua app và những ngày còn vị trí trống gần nhất với ngày hết hạn kiểm định. 6. Kiểm tra phương tiện: Kiểm tra thông tin về ngày hết hạn đăng kiểm, màu biển, và loại phương tiện. 7. Chọn khu vực/trung tâm: Chọn khu vực (tỉnh, thành phố) muốn thực hiện kiểm định, sau đó tùy chọn trung tâm đăng kiểm mong muốn. 8. Hoàn tất đăng ký: Sau khi hoàn tất đầy đủ thông tin, chọn “Đăng ký”. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký lịch thành công. Sau khi trung tâm đăng kiểm xác nhận, chủ xe có thể kiểm tra danh sách cuộc hẹn. Chủ xe được khuyến cáo mang phương tiện đến trước 30 phút so với giờ hẹn để tiện sắp xếp và thông báo với nhân viên đăng kiểm để được ưu tiên khám đúng giờ.

Lưu ý về lỗi thường gặp khi đặt lịch Lỗi lịch hẹn của người dùng quá giới hạn.

Lịch hẹn chưa được xác nhận, không được đặt thêm.

Đặt lịch hẹn sớm hơn 10 ngày so với ngày hết hạn.

Số seri giấy chứng nhận không trùng khớp với biển số xe (xác thực để giảm đặt ảo).

Thiếu thông tin trạm; Lịch hẹn đã đầy; Đặt lịch thất bại.

Một số tài khoản bị khóa chức năng đặt lịch do có dấu hiệu môi giới, "cò slot".

Khi gặp các tình huống trục trặc, chủ xe có thể liên hệ qua kênh zalo TTDK Đặt lịch đăng kiểm hoặc Group trên Facebook để phản ánh và được hỗ trợ khắc phục