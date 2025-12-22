Phạt nguội là gì? Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông dựa trên các bằng chứng thu thập được từ hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật, thay vì xử lý trực tiếp tại thời điểm người lái xe mắc lỗi. Khi hình ảnh hoặc video ghi nhận được hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được chuyển về trung tâm để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh. Sau đó, thông báo vi phạm sẽ được gửi đến chủ phương tiện dưới dạng văn bản hoặc điện tử, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định. Nguồn dữ liệu dùng để phát hiện vi phạm gồm hệ thống camera giám sát giao thông và các hình ảnh, thông tin do tổ chức hoặc cá nhân cung cấp, bao gồm cả những nội dung đăng tải trên báo chí và mạng xã hội. Khác với phạt nóng – khi cảnh sát giao thông trực tiếp phát hiện và xử lý lỗi ngay tại chỗ – phạt nguội được tiến hành sau khi vi phạm đã xảy ra. Một số lỗi thường bị phạt nguội gồm vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng nơi quy định, hoặc chuyển làn không có tín hiệu báo trước. Để tra cứu phạt nguội, độc giả có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên toàn quốc

Các hình thức nộp phạt nguội Theo Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt nguội bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng trường hợp. Cách 1: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được ghi rõ trong quyết định xử phạt. Đây là cách truyền thống, đảm bảo an toàn, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều trường hợp giả mạo lực lượng chức năng để lừa đảo. Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản Kho bạc Nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian. Hình thức này thuận tiện và nhanh chóng vì không cần di chuyển. Cách 3: Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thường là Cảnh sát giao thông. Cách này chỉ áp dụng với các vi phạm nhỏ: mức phạt tối đa 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức. Cách 4: Nộp phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích, phù hợp với những người muốn nhận – gửi giấy tờ qua đường bưu điện. Cách 5: Nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn). Sau khi truy cập, người dùng chọn mục nộp phạt vi phạm giao thông, thực hiện khai báo và làm theo các hướng dẫn của hệ thống để hoàn tất. Cách 6: Nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Người vi phạm truy cập vào trang web, chọn mục “Thanh toán trực tuyến”, sau đó vào “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính” để tra cứu quyết định xử phạt bằng mã quyết định hoặc biên bản. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin vi phạm và cho phép lựa chọn hình thức nhận kết quả tại cơ quan xử phạt hoặc nhận tại nhà.

Hướng dẫn nộp phạt nguội online qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Bước 2: Chọn menu ở góc trên bên phải -> Chọn "Thanh toán trực tuyến" -> Chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" -> Chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông". Bước 3: Nhập số liệu tra cứu Nếu tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn "Cảnh sát giao thông" -> nhập số quyết định -> nhập mã bảo mật. Nếu tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản" -> nhập "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm" -> tích chọn "Cảnh sát giao thông" -> chọn tỉnh/thành phố, đơn vị lập biên bản xử phạt, ngày vi phạm -> nhập mã bảo mật. Bước 4: Chọn "Tra cứu" để hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định, hành vi vi phạm, số tiền phạt. Bước 5: Chọn hình thức nhận kết quả: "Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt" (Trực tiếp đến cơ quan Công an). "Thanh toán và nhận kết quả tại nhà" (Áp dụng dịch vụ bưu chính công ích, yêu cầu người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia). Bước 6: Nhận lại giấy tờ bị tạm giữ (trừ trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung).

Cách ủy quyền cho người khác nộp phạt nguội Căn cứ Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2015 về đại diện theo ủy quyền thì cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự bao gồm việc nộp phạt vi phạm giao thông thay mình. Các giấy tờ cần thiết khi ủy quyền nộp phạt gồm: Giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông có dấu xác nhận chữ ký của UBND cấp xã hoặc xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng.

Trong văn bản ủy quyền cần ghi rõ số căn cước công dân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Biên bản xử phạt vi phạm giao thông.

Biên bản xử phạt vi phạm giao thông. Bản sao chứng thực CCCD của người ủy quyền và bản chính CCCD của người được ủy quyền.