Theo thông báo của doanh nghiệp, Chứng khoán Artex sẽ là đơn vị quản lý danh sách và sổ cổ đông của FLC sau khi công ty không còn là công ty đại chúng.

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC có thể trực tiếp thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Chứng khoán Artex theo hợp đồng giao dịch theo mẫu. Cổ đông cũng có thể đến trực tiếp trụ sở của công ty chứng khoán này hoặc ủy quyền cho cá nhân khác làm thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định.

Theo thông báo của FLC, việc cổ phiếu được giao dịch trở lại sau gần 3 năm bị dừng giao dịch được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thanh khoản và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Một dự án của FLC. Ảnh: Hồng Khanh

Trước đó, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo hủy đăng ký chứng khoán đối với 709,9 triệu cổ phiếu FLC do CTCP Tập đoàn FLC hủy tư cách công ty đại chúng, ngày hiệu lực từ 6/3/2026.

FLC từng là một trong những cổ phiếu thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nhờ thanh khoản cao và biến động mạnh.

Cổ phiếu FLC chính thức lên sàn chứng khoán vào tháng 10/2011, khi được niêm yết trên HNX, và tăng tới 240% chỉ sau ba tháng giao dịch. Đến năm 2013, cổ phiếu này được chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Ngày 20/2/2023, FLC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE với gần 710 triệu cổ phiếu do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cổ phiếu này sau đó chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị hạn chế, đình chỉ do chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC), trước khi bị hủy đăng ký giao dịch hoàn toàn.