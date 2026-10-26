Giá iPhone Duo trên thị trường 'chợ đen' Trung Quốc không còn cao vút, thậm chí giảm sốc sau khi xuất hiện các phàn nàn về độ bền của màn hình và lỗi tương thích phần mềm.

Giới buôn hàng xách tay và đầu cơ tại Trung Quốc đại lục đang phải đồng loạt hạ giá bán mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple - iPhone Duo - sau khi sản phẩm nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ những người dùng đầu tiên liên quan đến độ bền cơ học và các lỗi tương thích phần mềm.

Tại khu chợ điện tử Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến), một tiểu thương họ Thẩm cho biết vào ngày 26/10 đã phải giảm 2.800 NDT (gần 11 triệu đồng) tiền chênh lệch đối với phiên bản màu đen dung lượng 1TB.

Giá bán sang tay của phiên bản này hiện lùi về mức 24.300 NDT (94 triệu đồng), so với mức hơn 25.000 NDT (96,7 triệu đồng) khi máy chính thức lên kệ vào ngày thứ Sáu (23/10).

Video iPhone Duo nứt vỡ màn hình sau thời gian ngắn sử dụng. Nguồn: TikTok

Làn sóng hạ giá tương tự cũng diễn ra trên sàn giao dịch đồ cũ trực tuyến Idle Fish (Xianyu) thuộc Alibaba.

Hàng loạt bài đăng rao bán iPhone Duo vào đầu tuần ghi nhận mức giá giảm từ 1.000 đến 2.000 NDT so với dịp mở bán cuối tuần trước.

Thậm chí, một số phiên bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn mức chênh lệch khoảng 300 NDT so với giá niêm yết chính hãng.

Tình trạng sụt giảm diễn ra khá bất ngờ sau đợt mở đặt hàng trước bùng nổ vào ngày 16/10 - thời điểm toàn bộ lượng máy trên các kênh phân phối chính thức của Apple "cháy hàng" chỉ sau vài phút, đẩy lịch hẹn giao hàng kéo dài sang tận đầu năm 2027.

Đà hưng phấn bắt đầu chững lại vào cuối tuần qua khi những khách hàng nhận máy sớm lên mạng xã hội phản ánh về độ mỏng manh của bản lề và hiện tượng nứt vỡ màn hình dẻo.

Nhiều người dùng khác cũng chỉ ra các vấn đề về khả năng tương thích phần mềm, khi giao diện của hàng loạt ứng dụng phổ biến chưa kịp tối ưu hiển thị cho tỷ lệ màn hình mở rộng bên trong.

Dù xuất hiện các phản hồi tiêu cực, ông Ivan Lam, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nhận định sức cầu ban đầu tại Trung Quốc - thị trường điện thoại màn hình gập lớn nhất thế giới - và trên toàn cầu nhìn chung vẫn "phù hợp với dự báo".

Tuy nhiên, ông lưu ý: "Do mức định giá rất cao của iPhone Duo, động lực doanh số tại thị trường Trung Quốc sẽ giảm nhanh chóng sau một hoặc hai tháng đầu tiên. Mức giá đắt đỏ đã lọc bớt tập khách hàng tiềm năng, trong khi phân khúc smartphone gập về bản chất vẫn là thị trường ngách".

Báo cáo tuần trước của hãng nghiên cứu thị trường IDC dự báo Apple sẽ xuất xưởng khoảng 10 triệu chiếc iPhone Duo trên toàn thế giới trong 12 tháng đầu tiên, giúp hãng chiếm 31% thị phần phân khúc smartphone gập toàn cầu trong năm nay và vươn lên dẫn đầu cả về sản lượng lẫn doanh thu vào năm tới.

Dù vậy, IDC chỉ ra rào cản lớn nhất trong ngắn hạn của Apple vẫn nằm ở điểm nghẽn nguồn cung. Ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch phụ trách mảng thiết bị khách hàng toàn cầu tại IDC, nhận định: "Nếu nguồn cung thiếu hụt hoặc thời gian giao hàng kéo dài quá lâu, sự thất vọng sẽ tích tụ nơi người tiêu dùng và làm nguội lạnh đà hưng phấn ban đầu. Thách thức trước mắt của Apple không phải là thuyết phục người dùng về giá trị trải nghiệm, mà là đưa được thiết bị tới tay họ kịp thời".

(Tổng hợp)