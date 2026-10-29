Một công ty lưu trữ đám mây vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 9% nhân sự toàn cầu, tương đương 200 vị trí, có hiệu lực ngay từ ngày thông báo (28/10).

Nền tảng lưu trữ tệp và đám mây Dropbox thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 9% lực lượng lao động toàn cầu nhằm điều chỉnh các khoản đầu tư phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng và sản phẩm cốt lõi.

28/10 là ngày làm việc cuối cùng của khoảng 200 nhân sự bị ảnh hưởng, thuộc các bộ phận Kỹ thuật, Sản phẩm, Thiết kế và Tổng hợp & Hành chính.

Theo hồ sơ pháp lý, đợt tái cơ cấu này cũng đi kèm việc Giám đốc Công nghệ (CTO) Ali Dasdan sẽ từ nhiệm từ ngày 18/11.

Dropbox sa thải khoảng 200 nhân sự từ ngày 28/10. Ảnh: NurPhoto

Dropbox ước tính đợt cắt giảm nhân sự này sẽ phát sinh khoảng 27 triệu đến 33 triệu USD chi phí, chủ yếu dành cho các khoản trợ cấp thôi việc và các chi phí chấm dứt hợp đồng liên quan. Tính đến ngày 31/12, công ty có 2.113 nhân viên toàn thời gian.

Sự ra đi của CTO Ali Dasdan đánh dấu một bước chuyển giao lãnh đạo quan trọng nữa của nền tảng đám mây này trong năm. Trước đó vào tháng 5, đồng sáng lập kiêm CEO Andrew Houston đã rời vị trí, mở đường cho ông Ashraf Alkarmi tiếp quản vị trí.

Trong thư gửi nhân viên, CEO Alkarmi cho biết Dropbox vẫn có lãi và tạo đà tăng trưởng thực tế trong năm nay. Ông cũng nhắc đến chiến lược hai năm tới: giải quyết nhiều quy trình làm việc trọng yếu hơn của khách hàng; tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng mục tiêu hơn, bao gồm các doanh nghiệp lớn; và đưa công nghệ của Dropbox sang các thị trường mới.

“Việc hiện thực hóa chiến lược đòi hỏi tập trung nguồn lực vào các ưu tiên tạo tác động lớn nhất cho khách hàng và tăng trưởng. Điều này đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi đầu tư, cách thức tổ chức và những mảng công việc nào cần tinh gọn, mở rộng quy mô, thu hẹp hoặc dừng lại, bao gồm quyết định thu hẹp quy mô đội ngũ”, thư có đoạn.

Do đó, Dropbox sẽ tinh gọn các bộ phận và tập trung hỗ trợ, phân bổ nguồn lực cho các mảng sản phẩm mang lại tác động lớn nhất tới khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh.

Những nhân sự bị ảnh hưởng sẽ nhận được gói trợ cấp thôi việc bao gồm: 16 tuần lương cơ bản, cộng thêm 1 tuần lương cho mỗi năm làm việc trọn vẹn tại Dropbox (các gói dành cho nhân sự quốc tế sẽ tuân theo quy định và thông lệ pháp lý tại từng địa phương); thụ hưởng cổ phần quý 4 với nhân viên tham gia chương trình thưởng doanh nghiệp; hỗ trợ thị thực cho các nhân viên đang diện bảo lãnh visa.

Nhân viên tại Mỹ sẽ nhận được trợ cấp COBRA (chương trình duy trì bảo hiểm y tế sau nghỉ việc) trong 6 tháng nếu đủ điều kiện và lựa chọn tham gia.

Quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần Modern Health sẽ tiếp tục đến hết tháng thôi việc, kèm các tùy chọn gia hạn chi tiết trong gói trợ cấp.

Công ty cũng thanh toán cho các ngày nghỉ phép có lương đủ điều kiện hiện tại và các kỳ nghỉ phép đã được phê duyệt sắp tới (bao gồm nghỉ ốm và nghỉ thai sản/gia đình).

Cuối cùng, họ được giữ lại 1 máy tính xách tay của Dropbox, 1 thiết bị di động (nếu được cấp) và toàn bộ thiết bị ngoại vi để bàn hiện có. Dịch vụ giới thiệu việc làm và tư vấn định hướng nghề nghiệp sẽ được cung cấp miễn phí.

(Theo India Times)