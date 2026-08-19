IPO Unitree gây sốc, nhà đầu tư đăng ký mua cao hơn 8.000 lần

Cổ phiếu Unitree tăng hơn 600% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên tại Thượng Hải hôm 19/8, biến nhà sản xuất robot hình người này thành tâm điểm của thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Các robot hình người G1 của Unitree thực hiện màn trình diễn võ thuật đồng diễn trước Điện Kỳ Niên tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. Ảnh chụp màn hình từ video của Unitree/ Global Times

Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Unitree huy động 6,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 905 triệu USD.

Đáng chú ý, lượng đăng ký mua cổ phiếu cao hơn hơn 8.000 lần so với số lượng chào bán. Đây là mức kỷ lục đối với STAR Market, sàn chứng khoán tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ của Thượng Hải và thường được ví như “Nasdaq của Trung Quốc”.

Màn IPO bùng nổ không chỉ phản ánh sức hút của riêng Unitree mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn của giới đầu tư đối với robot hình người - lĩnh vực được Bắc Kinh xác định là một trong những công nghệ chiến lược của tương lai.

Ngay trước khi lên sàn, Unitree tiếp tục thu hút sự chú ý khi giới thiệu robot hình người mới mang tên “Superman”.

Công ty cho biết mẫu robot này có thể bật nhảy cao tới 2 mét và chạy với tốc độ 12,66 mét/giây, tương đương hơn 45 km/giờ.

Màn IPO đưa Unitree trở thành nhà sản xuất robot hình người đầu tiên được niêm yết tại Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, UBTECH và Dobot đã giao dịch tại Hong Kong, còn Agibot đang theo đuổi kế hoạch IPO tại thành phố này.

Theo Counterpoint Research, IPO Unitree có thể trở thành cột mốc quan trọng và là hình mẫu cho các doanh nghiệp robot hình người khác chuẩn bị lên sàn.

Trung Quốc hiện chiếm ưu thế rõ rệt về doanh số robot hình người trên toàn cầu.

Năm ngoái, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm phần lớn lượng robot hình người được giao trên thế giới, vượt xa những đối thủ Mỹ như Tesla, Figure AI và Boston Dynamics.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo ngành robot hình người vẫn chưa sẵn sàng cho việc triển khai đại trà.

Công nghệ còn gặp hạn chế cả về phần cứng lẫn phần mềm, trong khi robot hai chân vẫn cần nhiều năm để đạt độ tin cậy cần thiết trong nhà máy hoặc môi trường gia đình.

Doanh thu tăng 10 lần, và bài toán “bộ não AI”

Số liệu trong bản cáo bạch cho thấy doanh thu Unitree tăng hơn 10 lần chỉ trong hai năm, lên gần 1,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 252 triệu USD, vào năm 2025.

Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận ròng 278 triệu nhân dân tệ, khoảng 41 triệu USD, trở thành một trong số ít doanh nghiệp trong lĩnh vực robot hình người đã đạt lợi nhuận.

Trong năm 2025, Unitree giao hơn 5.500 robot hình người trên toàn cầu, qua đó trở thành nhà bán robot hình người lớn nhất thế giới về doanh số.

Bên cạnh robot hình người, công ty còn sản xuất robot bốn chân, hay “chó robot”.

Nhóm sản phẩm này đóng góp khoảng 42% doanh thu của Unitree trong năm ngoái.

Nguồn tiền 6,1 tỷ nhân dân tệ từ IPO sẽ được sử dụng để nghiên cứu và phát triển mô hình AI hiện thân, phần cứng robot và mở rộng nhà máy.

Dù đang dẫn đầu về phần cứng và khả năng điều khiển chuyển động, Unitree vẫn cần cải thiện năng lực AI hiện thân - công nghệ đóng vai trò như “bộ não” của robot.

Ethan Qi của Counterpoint Research nhận định lợi thế của Unitree hiện chủ yếu nằm ở phần cứng và điều khiển chuyển động, trong khi công ty cần tăng đầu tư cho các mô hình AI hiện thân nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu.

Tháng 6, Unitree công bố hợp tác nghiên cứu và phát triển với Nvidia, một động thái được xem là bước đi nhằm củng cố năng lực AI của robot.

Sau màn IPO tăng hơn 600%, Unitree đang đứng trước cơ hội hiếm có để trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của ngành robot hình người.

Nhưng để biến cơn sốt chứng khoán thành thành công công nghiệp, công ty sẽ phải chứng minh rằng những robot từng gây kinh ngạc trên sân khấu có thể thực sự làm việc hiệu quả trong nhà máy và nhiều môi trường đời thực khác.

(Theo CNN, Global Times)