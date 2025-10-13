Việt Nam và Ả-rập Xê-út là hai nền kinh tế phát triển năng động ở hai khu vực Đông Nam Á và Trung Đông, đều đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững. Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố và phát triển kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 10/1999).

Trải qua hơn hai thập kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng kể. Hai quốc gia đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, trở thành những đối tác khu vực quan trọng của nhau.

Ảrập Xêút hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Kim ngạch thương mại song phương trong những năm gần đây luôn đạt ở mức xấp xỉ 3 tỷ USD, với nhiều mặt hàng chủ lực như dầu thô, hóa chất, nhựa, hóa dầu từ phía Ảrập Xêút, và hàng dệt may, thủy sản, gạo, điện thoại, linh kiện điện tử, đồ gỗ từ phía Việt Nam.

Ngoài thương mại, hiện nay đầu tư giữa hai quốc gia cũng đang có xu hướng mở rộng. Nhiều doanh nghiệp Ảrập Xêút quan tâm tới thị trường Việt Nam đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, hạ tầng, logistics, cũng như các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Một số ví dụ điển hình có thể kể đến như đầu tư của Saudi Aramco, Zamil Steel tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, FPT cũng đã mở văn phòng khu vực tại Riyadh, để phát triển trong thị trường công nghệ thông tin và AI.

Ngoài ra, các lĩnh vực cụ thể khác như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, máy móc, thiết bị, xây dựng, du lịch, sản xuất tiên tiến, hậu cần và năng lượng tái tạo cũng đang mở ra nhiều tiềm năng mới cho doanh nghiệp hai nước.

Chiến lược công nghiệp nhấn mạnh vai trò của Ảrập Xêút trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tầm quan trọng của các thành phần trung gian đối với phát triển công nghiệp trong tương lai.

Hiện nay, với tầm nhìn Saudi Vision 2030, đang thực hiện chiến lược đa dạng hóa kinh tế, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mới, đồng thời tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Đây là định hướng hoàn toàn phù hợp để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác, bổ sung cho nhau, tạo ra lợi ích chung.

Để doanh nghiệp hai nước tận dụng tốt các tiềm năng và cơ hội sẵn có, ngày 12/10, Đại sứ Việt Nam tại Ảrập Xêút Hoàng Hữu Anh đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Saud Mohammed Al-Sati để trao đổi về những biện pháp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Ảrập Xêút, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư…

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ song phương thời gian qua, nổi bật là chuyến thăm của Trợ lý Bộ trưởng Đầu tư Abdullah Al-Dubaikhi và Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Bandar Alkhorayef trong tháng 9/2025.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Saud Mohammed Al-Sati khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ Đại sứ quán triển khai nhiệm vụ tại địa bàn, đồng thời tích cực thu xếp các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.