Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 22/9, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela đã phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba.

Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, nhân viên và phu quân, phu nhân Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela với số tiền tương đương hơn 40 triệu VND. Số tiền này sẽ được Đại sứ quán sớm chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan phát động, nằm trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025).

Chương trình sẽ hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. Chương trình thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba. Đồng thời tri ân những nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế: "Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam". "Đây là minh chứng sống động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em. Đây là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển".