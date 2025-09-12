Hàng nghìn sinh viên, giảng viên Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã quyên góp ủng hộ Cuba trong chương trình “BKC - Nghĩa tình Cuba” nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái đến người dân nước này.

Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông qua chương trình “BKC – Nghĩa tình Cuba”, nhà trường muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái đến với người dân nước này.

Đây cũng là hành động nhằm tri ân đến nhân dân Cuba đã từng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, như lời lãnh tụ Fidel Castro đã nói. Chúng tôi và những thế hệ đi sau có trách nhiệm gìn giữ, nối tiếp và viết tiếp câu chuyện nghĩa tình này.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba (giữa) nhận quà đóng góp của sinh viên, giảng viên Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn

Mặt khác, những việc làm tử tế, những nghĩa cử sẻ chia hôm nay chính là bài học sống động nhất về giá trị con người mà nhà trường muốn truyền tải đến các sinh viên của trường.

Hàng nghìn sinh viên của trường, giảng viên và khách mời đã đóng góp đến người dân Cuba thông qua Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba xúc động nói, những nghĩa tình hôm nay của sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung càng tô đậm thêm tình thân thiết anh em của hai nước Việt Nam – Cuba.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" tổ chức trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10 với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục phần nào khó khăn.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, tính đến 16 giờ ngày 8/9, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã đạt 421,5 tỷ đồng (gấp hơn 6,4 lần so với mục tiêu ban đầu).



