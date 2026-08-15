Ngày 15/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ sở Phúc Tâm 8 trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng đăng ký dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng có nhiều biểu hiện tổ chức hoạt động tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép.

Cơ sở Phúc Tâm 8 ở Nghệ An. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Vi Văn Đông (26 tuổi, trú xã Tiên Đồng) và Vũ Thị Hà (40 tuổi, trú xã Tam Hợp) được xác định là những người cầm đầu.

Đông từng là kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp. Nhận thấy hoạt động khám, chữa bệnh mang lại lợi nhuận cao trong khi bản thân không đủ điều kiện hành nghề, Đông cùng Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi.

Sau đó, cơ sở trên tổ chức hoạt động tư vấn, khám và điều trị các bệnh lý về xương khớp.

Các đối tượng thuê Phạm Bá Tài (35 tuổi, quê Lào Cai, từng là nhân viên bảo vệ) đứng tên chủ hộ kinh doanh. Cùng với đó, nhóm này tuyển lễ tân, nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên để vận hành cơ sở.

Đông đầu tư cơ sở vật chất, quản lý tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và tổ chức quảng cáo trên mạng. Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động hằng ngày.

Quảng cáo “khỏi bệnh 95%”, bán liệu trình hàng chục triệu đồng

Để tìm kiếm khách hàng, Đông thuê người bên ngoài chạy quảng cáo trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh giả mạo về đội ngũ bác sĩ và hệ thống trang thiết bị. Các đối tượng đưa ra những cam kết sai sự thật như điều trị bằng sóng cao tần, không mổ - không tiêm - không đau, được bác sĩ giỏi thăm khám, hưởng bảo hiểm y tế và điều trị khỏi bệnh đến 95%.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở Phúc Tâm 8. Ảnh: CACC

Khi khách hàng đến cơ sở, nhân viên sử dụng kịch bản được soạn sẵn để tư vấn, bán các gói liệu trình với giá 3-30 triệu đồng.

Trong quá trình điều trị, khách hàng tiếp tục bị nhân viên giả danh bác sĩ tư vấn tiêm “nano canxi”, quảng cáo đây là phương pháp giúp phục hồi xương khớp nhanh chóng, với giá 5-10 triệu đồng/mũi.

Theo cơ quan công an, cơ sở này không thực hiện các phương pháp điều trị như quảng cáo. Các đối tượng thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng được xoa bóp, massage, nhằm tạo cảm giác họ được điều trị bằng phương pháp chuyên sâu.

Có trường hợp khách hàng mua các gói điều trị với tổng số tiền lên tới 57 triệu đồng.

Dùng máy spa cũ giả làm thiết bị điều trị công nghệ cao

Không chỉ quảng cáo sai sự thật về phương pháp điều trị, các đối tượng còn tạo dựng hình ảnh một cơ sở có trang thiết bị hiện đại để tăng lòng tin của khách hàng. Thiết bị tại Phúc Tâm 8 chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... được Đông mua trên các sàn thương mại điện tử.

Những thiết bị này không có chức năng khám chữa bệnh và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được nhóm đối tượng quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Ba đối tượng Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hoạt động của cơ sở được tổ chức thành 4 bộ phận gồm quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Nhân viên sử dụng tên giả, trao đổi công việc qua các nhóm Telegram và không biết danh tính thật của nhau, cũng như người trực tiếp điều hành cơ sở.

Theo cơ chế phân chia lợi nhuận, sau khi trừ chi phí, Đông hưởng 70%, Hà hưởng 30% cho đến khi thu hồi đủ vốn đầu tư. Sau đó, lợi nhuận được chia đều cho hai người. Tài được trả công từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 3 đến nay, đường dây này đã lừa gần 300 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.