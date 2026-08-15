Nhầm với bệnh trĩ

Bà Lê Thị Na (55 tuổi, trú tại Hà Nội) mắc bệnh từ tháng 11/2023. Ban đầu, gia đình nghĩ bà chỉ mắc bệnh trĩ nên đưa đi điều trị tại một bệnh viện y học cổ truyền ở tỉnh. Sau 2 năm, tình trạng không cải thiện nên bà Na đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bà mắc ung thư ống hậu môn đã di căn lên gan, bệnh ở giai đoạn 4.

“Lúc nghe bác sĩ thông báo, gia đình tôi rất hoang mang. Tôi tiếp tục đưa vợ đi kiểm tra ở nhiều nơi, trong đó có Bệnh viện K. Các bác sĩ đều cho biết bệnh của vợ tôi đã rất nặng. Sau đó, vợ tôi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội”, ông Sơn, chồng bà Na, kể.

Hai vợ chồng bà Na tại bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Hơn 2 năm điều trị, gia đình không bỏ cuộc. Bà Na được áp dụng nhiều phương pháp, trong đó có thuốc miễn dịch. Tuy nhiên, sau 3 đợt điều trị, sức khỏe bà suy kiệt, sụt 7-8 kg, gần như không thể ăn uống.

Gần đây, bà Na phải nằm ở nhà gần 2 tháng, không thể tự đi lại. Khối u ở gan chèn ép đường mật gây tắc mật khiến bà vàng da, vàng mắt. Mỗi ngày, bà chỉ có thể ăn vài thìa cháo.

Sau đó, gia đình tiếp tục đưa bà đi nhiều bệnh viện để tìm hướng mới. Nhưng càng đi, hy vọng càng mong manh.

“Đi đến đâu, bác sĩ cũng lắc đầu. Có nơi còn gọi gia đình vào, khuyên đưa về nhà và chuẩn bị hậu sự, vì thời gian còn lại có thể chỉ tính từng ngày”, bà Na nghẹn ngào kể.

Bà Na cho biết mình may mắn vì có chồng, con đồng hành. Ảnh: NVCC.

Trong những ngày tưởng như không còn hy vọng, ông Sơn đã có lúc phải đối diện với điều đau đớn nhất của một người chồng.

"Chồng bế tôi trên tay và nói: 'Anh đưa em về nhà nhé’. Gia đình cũng chuẩn bị tinh thần cho ngày đó. Ảnh thờ đã rửa xong”, bà Na kể.

Không buông xuôi dù còn 1% hy vọng

Nhưng chồng và các con của bà Na vẫn không chấp nhận buông xuôi. Dù trong lòng không còn nhiều hy vọng, bà vẫn quyết định nhập viện thêm lần nữa tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho làm các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả cho thấy một phần lớn gan bị khối u và hạch chèn ép, gây tắc đường mật nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà vàng da, vàng mắt, sức khỏe suy kiệt.

Các bác sĩ chỉ định đặt stent đường mật và ống dẫn lưu để giải quyết tình trạng tắc nghẽn.

Những ngày sau đó, bà Na dần có chuyển biến. Tình trạng vàng da, vàng mắt giảm rõ rệt, bà bắt đầu ăn được, ngủ được. Từ một người phải ngồi xe lăn khi nhập viện, sau gần 2 tuần điều trị, bà có thể đứng dậy và bước đi.

Bà Na cảm nhận mỗi ngày được sống là hạnh phúc. Ảnh: NVCC.

Sau những lần tưởng như cận kề cái chết, bà Na nói: "Sau hai lần tưởng như không qua khỏi, tôi mới hiểu mình may mắn đến thế nào khi có gia đình ở bên. Tôi nghĩ mình phải sống tốt hơn, biết trao yêu thương và chia sẻ bằng cả trái tim, không toan tính hay vụ lợi”.

Đến hôm nay, hơn 900 ngày kể từ khi biết mình mắc bệnh, bà Na đã trải qua 20 mũi xạ trị và 30 mũi hóa chất. Đó là hành trình dài với vô số đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tóc rụng, cơ thể đau nhức, có những thời điểm bà cảm giác không còn một nơi nào trên cơ thể không đau.

Thế nhưng, điều khiến bà luôn tự hào là mình chưa bao giờ để bệnh tật lấy đi niềm vui sống. Với bà, mỗi ngày còn được sống là một ngày đáng quý. Suốt thời gian này, bà Na vẫn kiên trì với những chuyến thiện nguyện.