Viêm gan B mạn tính có thể diễn tiến âm thầm

Anh M. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám sau khi xuất hiện vàng da, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện anh có khối u gan đã ở thể thâm nhiễm, đồng thời có huyết khối toàn bộ tĩnh mạch cửa. Bệnh đã tiến triển nặng, bác sĩ cho biết "không làm gì được nữa".

Nghe đến tình trạng bệnh, cả hai vợ chồng anh M. đều bàng hoàng. Họ còn quá trẻ, chưa chuẩn bị tâm lý xấu nhất cho bệnh tật của mình.

Đáng chú ý, khi hỏi về tiền sử gia đình, bác sĩ biết mẹ anh M. mắc viêm gan B. Theo bác sĩ, đây là yếu tố cần đặc biệt lưu ý bởi viêm gan B mạn tính có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, dù tổn thương gan vẫn có thể tiếp tục tiến triển.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết người mắc viêm gan B trên 6 tháng và chuyển sang viêm gan B mạn cần được theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Viêm gan virus là nguyên nhân gây ung thư gan. Ảnh: WHO.

Theo bác sĩ, khoảng 30% số người mắc viêm gan B mạn có thể tiến triển thành xơ gan và 5-10% tiến triển thành ung thư gan. Tại Việt Nam, hơn 60% số người mắc ung thư gan có liên quan đến viêm gan B.

Người bị viêm gan cần làm gì?

Điều đáng lo ngại là phần lớn người mắc viêm gan B mạn vẫn cảm thấy khỏe mạnh, không có triệu chứng rõ ràng nên dễ chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra và theo dõi định kỳ. Khi bệnh được phát hiện, tổn thương gan có thể đã tiến triển nặng.

“Chính vì vậy, người mắc viêm gan B cần tuân thủ lịch khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm hoặc gan mật. Việc này giúp đánh giá tình trạng bệnh, phát hiện sớm những thay đổi bất thường và điều trị kịp thời, qua đó hạn chế nguy cơ suy gan, xơ gan và ung thư gan”, bác sĩ Huyền khuyến cáo.

Hiện nay, viêm gan B có thể được kiểm soát bằng các thuốc kháng virus, giúp ức chế sự nhân lên của virus. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư gan cao. Vì viêm gan virus B và C thường diễn tiến âm thầm, người dân cần chủ động xét nghiệm, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh.

Người đã được chẩn đoán viêm gan virus cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Họ không nên tự ý dùng thuốc Nam hoặc trì hoãn điều trị, bởi việc kiểm soát virus và theo dõi tổn thương gan từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa xơ gan, ung thư gan.

Ung thư gan rất khó nhận biết ở giai đoạn sớm. Khi bệnh nhân cảm thấy đau tức hoặc vàng da thì u đã lớn và tình trạng xơ nặng. Vì vậy, biện pháp tầm soát hiệu quả nhất là dựa vào siêu âm, chụp CT hoặc MRI.

Các bác sĩ cho rằng việc tầm soát phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm với kích thước khối u nhỏ có thể điều trị triệt để bằng các phương pháp ít xâm lấn mang lại hiệu quả cao, có thể xuất viện ngay trong ngày mà chi phí thấp, ít biến chứng. Thực tế ung thư gan nếu được phát hiện và điều trị sớm, tiên lượng sống từ 5 năm trở lên đạt trên 70%.

Người đàn ông vượt qua ung thư phổi giai đoạn cuối với 4 chữ T Từ chỗ gần như không còn cơ hội sống vì ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Phạm Văn An đã hồi phục ngoạn mục. Sau gần 5 năm điều trị, ông bơi lội, chơi thể thao và sinh hoạt như người khỏe mạnh.

Nam kỹ sư mắc ung thư phổi di căn ở tuổi 34, chỉ dấu từ cơn ho tại sân bay Những cơn ho kéo dài rồi lần ho ra máu tại sân bay đã dẫn anh Hoàng Minh Thái đến chẩn đoán ung thư phổi di căn khi mới 34 tuổi. Bốn năm điều trị với nhiều lần tái phát, điều khiến anh kiên cường, không bỏ cuộc là hai đứa con nhỏ.