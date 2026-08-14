Bệnh nhi nhập Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Sau khi siêu âm, chụp X-quang ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện các quai ruột của trẻ bị giãn, có hình ảnh búi giun rất to. Bệnh nhi được chẩn đoán bị tắc ruột do nhiễm giun với số lượng lớn và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ca phẫu thuật do ThS.BS Đinh Khắc Trường, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cùng ê-kíp thực hiện. Mở ruột non, các bác sĩ lấy ra hơn 200 con giun đũa, sau đó làm sạch ổ bụng và khâu phục hồi ruột. Hiện bệnh nhi ổn định, tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị tại viện.

Sau mổ cấp cứu, sức khỏe bệnh nhi ổn định. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, tắc ruột là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Khi trẻ bị tắc ruột do giun có thể xuất hiện các triệu chứng như: đau quặn bụng, cơn đau tăng dần, bụng chướng, nôn hoặc nôn ra giun… Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng tắc ruột có thể dẫn đến hoại tử ruột và nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thầy thuốc khuyến cáo, phụ huynh cần chủ động phòng ngừa nhiễm giun cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống sôi, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thường xuyên cắt móng tay cho trẻ và đặc biệt thực hiện tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khi trẻ có biểu hiện đau bụng bất thường, đau quặn từng cơn, nôn nhiều hoặc nôn ra giun, phụ huynh không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.