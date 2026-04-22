Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Sacombank diễn ra sáng 22/4 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu ngân hàng này tổ chức đại hội ngoài TPHCM.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua đề xuất đổi tên từ “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” thành “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”, đồng thời điều chỉnh tên tiếng Anh từ “Sacombank” thành “SACOMBANK”.

Trả lời câu hỏi vì sao Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định đổi tên gọi ngân hàng, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT - thay mặt đoàn chủ tịch cho biết, việc đổi tên nằm trong xu thế chuyển đổi, xác lập bước ngoặt mới của ngân hàng, nâng tầm vị thế, hình ảnh của Sacombank.

“Trong quá trình phát triển, đến một giai đoạn nào đó chúng ta cũng phải tự làm mới mình”, ông Tuệ nói.

Sau khi được cuộc họp cổ đông thông qua, ngân hàng còn phải thực hiện các thủ tục cần thiết như xin phép Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi Giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động, sửa đổi tên ngân hàng tương ứng trong Điều lệ,...

Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu làm Thành viên HĐQT Sacombank.

Tuy ngồi ghế chủ tọa, nhưng khác với mọi năm, năm nay Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh không trực tiếp trả lời các câu hỏi của cổ đông; thay vào đó là ông Phan Đình Tuệ.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Dương Công Minh cho biết, năm 2025 đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của Sacombank. Ngân hàng đã tiến gần cột mốc hoàn thiện đề án tái cơ cấu theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. Chủ tịch Sacombank cũng thông tin ngân hàng đã “cơ bản xử lý các tồn đọng về sở hữu chéo”.

Trả lời cổ đông về khoản nợ xấu của ông Trầm Bê tại Sacombank, được thế chấp bởi 32,5% cổ phiếu STB, ông Phan Đình Tuệ cho biết “chỉ sau khi xử lý xong phần nợ xấu của ông Trầm Bê thì Sacombank mới trở lại được bình thường, dù ngân hàng đã hoàn tất xử lý tồn đọng tài chính, trích lập dự phòng đầy đủ”.

Ông Tuệ cho hay, kế hoạch xử lý lô cổ phần của ông Trầm Bê đã được HĐQT trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2025. Phương án có thể hoàn tất trong năm 2026, song không loại trừ khả năng kéo dài thêm do phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan.

“Việc xử lý 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê là một việc khá phức tạp. Sacombank sẽ tiếp tục làm việc với NHNN để thông qua phương án xử lý. Nếu thuận lợi, năm 2026 sẽ thông qua”, ông Tuệ nói.

Về câu hỏi vì sao nợ xấu năm 2025 tăng cao, đại diện HĐQT Sacombank lý giải, trước những biến động của nền kinh tế trong năm qua, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến phát sinh nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã không còn quy chế về cơ cấu nợ như giai đoạn Covid-19 nên bắt buộc phải chuyển nhóm nợ và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ xấu phát sinh.

“Việc xử lý nợ xấu có nhiều vướng mắc liên quan pháp lý dẫn đến nợ xấu kéo dài, khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn. Tất cả các khoản nợ xấu phần lớn đều có tài sản bảo đảm, đủ bù đắp cho nghĩa vụ nợ của khách hàng nên HĐQT đánh giá khả năng thu hồi vốn cao. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào thị trường do phần lớn tài sản bảo đảm tại Sacombank là bất động sản”, ông Phan Đình Tuệ bổ sung.