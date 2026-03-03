Theo thông tin từ Sacombank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank đối với ông Nguyễn Đức Thụy.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Sacombank đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm, có hiệu lực từ ngày 3/3/2026.

Việc kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc diễn ra trong thời điểm Sacombank đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thuỵ được HĐQT Sacombank bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng này từ ngày 23/12/2025.

Ngay sau khi ông Thuỵ rời ghế Chủ tịch LPBank để ngồi vào ghế Quyền Tổng Giám đốc Sacombank, ngân hàng này đã gần như ngay lập tức thay đổi nhận diện thương hiệu.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đức Thụy đã triển khai một loạt chuyển đổi mang tính đột phá, đã tinh gọn bộ máy xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%, chuyển mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/1/2026.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ. Ảnh: Sacombank.

Mới đây, Sacombank cũng bất ngờ công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên Sacombank tổ chức một kỳ ĐHĐCĐ tại một địa điểm không thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 8h30, ngày 22/4/2026 (Thứ Tư) tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ, số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Hoa Kỳ). Ông từng tham gia điều hành và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn như: Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Thaigroup: Công ty Cổ phần Thaiholdings; Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành (VIX); Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên; Phó Chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022.

Trong hơn 3 năm công tác tại vị trí này, ông chỉ đạo quyết liệt các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số, với kết quả nổi bật là hiệu quả vận hành ổn định, các chỉ số tài chính cải thiện rõ nét và hệ thống công nghệ được nâng cấp vượt bậc. Cuối tháng 12/2025, ông kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.