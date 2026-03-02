Trong số 21 ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 1/2026, phần lớn các ngân hàng này đều ghi nhận lãi suất cho vay tăng so với tháng 12/2025.

Đây là diễn biến đã được dự báo từ trước, khi các ngân hàng đều chạy đua tăng lãi suất huy động từ đầu quý 4/2025.

Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) dẫn đầu về mức tăng lãi suất cho vay bình quân, tăng 1,53%/năm so với tháng liền kề.

Theo công bố của VCBNeo, nhà băng này áp dụng lãi suất cho vay bình quân tháng 1 là 8,12%/năm, với mức chênh lệch lãi suất cho vay và huy động bình quân là 0,82%/năm.

Ngoài VCBNeo, nhóm các ngân hàng dẫn đầu về mức tăng lãi suất bình quân gồm: OCB tăng 0,92%/năm lên 9,21%/năm; Sacombank tăng 0,79%/năm lên 9,23%/năm; Agribank tăng 0,41%/năm lên 7,34%/năm; Bac A Bank tăng 0,37%/năm lên 9,16%/năm.

Nhóm ngân hàng Big4, ngoại trừ VietinBank chưa công bố lãi suất cho vay bình quân, 3 ngân hàng còn lại đều ghi nhận lãi suất cho vay tăng so với tháng liền kề.

Trong đó, lãi suất cho vay bình quân tháng 1 do Agribank công bố là 7,34%/năm, tăng 0,41%/năm so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất là 1,18%/năm.

Agribank vẫn giữ nguyên mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước là 4%/năm.

Đối với lãi suất cho vay thông thường, lãi suất ngắn hạn tối thiểu 5,6%/năm, lãi suất dài hạn tối thiểu 6,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay thẻ tín dụng vẫn là 13%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 1 tại Vietcombank tăng 0,3%/năm so với tháng liền kề. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3%/năm. Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động huy động, sử dụng vốn là 1,5%/năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 1/2026 là 5,75%/năm, tăng 0,15%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025. Chênh lệch lãi suất giữa cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,5%/năm. Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động huy động, sử dụng vốn là 1,32%/năm.

Ở chiều ngược lại, số ít ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm so với tháng trước đó, bao gồm:

Techcombank giảm 0,97%/năm xuống 7,61%/năm; GPBank giảm 0,59%/năm xuống 8,45%/năm; Viet A Bank giảm 0,45%/năm xuống 8,75%/năm; LPBank giảm 0,23%/năm xuống 8,59%/năm; KienlongBank giảm 0,11%/năm xuống 8,61%/năm.

Trong số các ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân, SCB và nhóm ngân hàng thương mại nhà nước là những ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân thấp nhất hệ thống. Tiếp đến là các ngân hàng: PGBank, BaoViet Bank, Vikki Bank, Techcombank, và ACB, những ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân dưới 8%/năm.

Về chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động bình quân, Sacombank, OCB và BVBank là những ngân hàng duy trì mức chênh lệch lớn nhất, đều trên 4%/năm.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng (tuần từ 9 – 13/2/2026), lãi suất bình quân có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó.