Ngày 11/1, đội ngũ phát triển ứng dụng giám sát an toàn Sileme đã chính thức lên tiếng trước làn sóng quan tâm đột biến từ dư luận.

Họ là một nhóm khởi nghiệp nhỏ gồm ba thành viên thuộc thế hệ Gen Z (sinh sau năm 1995), thành lập công ty Dịch vụ Kỹ thuật Yuejing tại Hà Nam vào tháng 3/2025.

Sileme được mô tả là "công cụ an toàn hạng nhẹ dành cho người sống một mình". Cơ chế hoạt động của ứng dụng khá đơn giản: người dùng cần nhấn nút "Check In" mỗi ngày một lần.

Nếu không thực hiện thao tác này trong khung thời gian quy định (thường là vài ngày liên tục), hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo đến liên hệ khẩn cấp mà họ đã cài đặt trước đó.

Ứng dụng Sileme đứng đầu bảng xếp hạng App Store trả phí tại Trung Quốc ngày 10/1. Ảnh: Global Times

Sự đơn giản và thực dụng này đã đưa Sileme leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng App Store trả phí của Apple tại Trung Quốc vào ngày 10/1.

Đội ngũ phát triển cho biết lượng tải xuống đã tăng vọt hơn 100 lần trong những ngày gần đây, khiến máy chủ quá tải và chi phí vận hành tăng cao.

Theo National Business Daily, tính đến thời điểm báo chí đưa tin, ứng dụng đã có hơn 12.408 người dùng. Để duy trì hoạt động bền vững và trang trải chi phí gửi SMS/email, giá ứng dụng đã được điều chỉnh từ 1 NDT lên 8 NDT (khoảng 30 nghìn đồng).

Tranh cãi văn hóa: "Bạn đã chết chưa" hay "Bạn còn sống không"?

Dù được đánh giá cao về tính năng, cái tên "Sileme" (Bạn đã chết chưa) lại gây ra cuộc tranh luận gay gắt. Nhiều người dùng cho rằng cái tên này nghe khó chịu, phản cảm và xung đột với văn hóa Á Đông vốn ưa chuộng những từ ngữ mang ý nghĩa cát tường, may mắn.

Cộng đồng mạng đã đề xuất đổi tên ứng dụng thành "Huozheme" (Bạn còn sống không) để mang lại cảm giác tích cực và quan tâm hơn.

Một người dùng từ Tứ Xuyên bình luận: "Cái chết mang ý nghĩa nặng nề cả về nghĩa đen lẫn xã hội học. Nếu đổi tên thành 'Bạn còn sống không', tôi sẵn sàng trả tiền để tải về".

Một cư dân khác từ Thiểm Tây gợi ý tên của ứng dụng nên phản ánh sự chăm sóc và tạo cảm xúc tích cực.

Đáp lại, nhóm phát triển cho biết họ trân trọng mọi ý kiến đóng góp và sẽ xem xét nghiêm túc việc đổi tên. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tập trung tinh chỉnh sản phẩm, bổ sung tính năng thông báo qua SMS, thêm chức năng nhắn tin và phát triển các giao diện thân thiện hơn với người cao tuổi.

Bất chấp tranh cãi về tên gọi, các chuyên gia nhận định Sileme đang giải quyết một nhu cầu xã hội cấp thiết trong kỷ nguyên số: sự an toàn của những người sống một mình.

Chuyên gia Internet Liu Dingding chia sẻ với Global Times rằng rủi ro lớn nhất đối với nhóm dân số này là các tai nạn hoặc bệnh tật đột ngột không ai hay biết.

Dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu bất động sản dự đoán đến năm 2030, Trung Quốc có thể có tới 200 triệu hộ gia đình một người, với tỷ lệ sống độc thân vượt quá 30%.

Nhóm này bao gồm cả người cao tuổi và giới trẻ. Sự quan tâm dành cho Sileme cho thấy xã hội đang ngày càng chú trọng đến vấn đề bảo vệ và chăm sóc nhóm dân số này.

Dự kiến, thành công của Sileme sẽ thúc đẩy sự ra đời của nhiều sản phẩm tương tự với các tính năng nâng cao như theo dõi chỉ số sức khỏe và nhịp tim trong tương lai.

(Theo Global Times)