Theo ETToday, Cổ Thiên Lạc gần đây vướng vào 1 vụ bê bối nợ nần lớn. Sino Hero - một công ty nước ngoài đã đệ đơn kiện tài tử và công ty của anh - One Cool Film Group, lên Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc).

Cổ Thiên Lạc bị kiện đòi nợ gần 500 tỷ đồng.

Trong đơn, đơn vị này yêu cầu phía nam diễn viên thanh toán khoản nợ lên tới 149 triệu đô la Hong Kong (gần 500 tỷ đồng).

Theo đối tác, khoản tiền này được phía Cổ Thiên Lạc vay để đầu tư dự án. Thế nhưng phía nam diễn viên chỉ thanh toán 1 phần, sau đó im ắng và không có động thái trả nợ lẫn lãi nên họ quyết định khởi kiện.

Công ty của Cổ Thiên Lạc sau đó cũng đưa ra tuyên bố phản hồi cho biết những thông tin phía Sino Hero cung cấp trong hồ sơ kiện là “không đầy đủ”. Ngoài ra, việc đối tác cũ tiết lộ các nội dung bảo mật trong hợp đồng đã vi phạm vào thỏa thuận ràng buộc giữa 2 bên.

Mới nhất, Cổ Thiên Lạc lần đầu có động thái giữa ồn ào. Anh đăng tải một bài viết ngắn trên Weibo với tiêu đề "Sự trung thực", đính kèm bức ảnh thoải mái thưởng thức 1 lon nước ngọt.

Cổ Thiên Lạc thẳng thắn thừa nhận rất khó để tách rời khỏi những chuyện ồn ào nếu vẫn còn hoạt động showbiz. "Chừng nào còn tồn tại và làm việc trong xã hội thì không thể nào hoàn toàn độc lập được", anh nói.

Tài tử tin rằng mọi tranh chấp sẽ có kết quả rõ ràng nên không cần phải vội vàng tự bào chữa. Anh mong mỗi người khi đối diện khó khăn nên lạc quan, giữ sự tự tin nếu bản thân trong sạch. "Yên lặng và làm việc của mình là sự trung thực lớn nhất", tài tử kết luận.

Cổ Thiên Lạc đưa các diễn viên trực thuộc công ty dự sự kiện giữa ồn ào.

Cổ Thiên Lạc thành lập công ty One Cool Film Group từ năm 2013, chuyên đầu tư và sản xuất phim như: Minh nhật chiến ký, Cửu long thành trại: Vây thành, Tầm Tần ký, Ngày mai bình yên... Tuy nhiên, khả năng thu hồi vốn từ phòng vé thường không đạt kỳ vọng.

Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là "Ông trùm showbiz" của Hong Kong hiện tại. Theo Sohu, khối tài sản mà tài tử này sở hữu đã lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.400 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

“Thực ra 'ông trùm showbiz' là danh xưng mà khán giả yêu quý gọi tôi. Tôi chỉ nghĩ mình là một người làm nghệ thuật, nên những thứ như danh vọng giải thưởng không thể nào kiểm soát được.

Tôi chỉ biết nỗ lực hết sức để làm sao mỗi tác phẩm ra mắt phải chất lượng, khiến người xem công nhận nó”, anh từng chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Cổ Thiên Lạc trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu