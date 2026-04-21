Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Giải Kim Tượng) lần thứ 44 vừa diễn ra, thu hút sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Chương Tử Di, Thư Kỳ, Cổ Thiên Lạc...

Cổ Thiên Lạc là 1 trong những ngôi sao được chú ý nhất tại sự kiện. Năm qua, anh có tác phẩm Tầm Tần Ký oanh tạc phòng vé và nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Tại Kim Tượng, phim được đề cử 11 hạng mục - con số áp đảo so với nhiều tác phẩm khác.

Cổ Thiên Lạc xuất hiện trên thảm đỏ Kim Tượng cùng các diễn viên Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh.

Cổ Thiên Lạc xuất hiện từ sớm tại sự kiện cùng 3 diễn viên của phim: Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh. Khi sải bước thảm đỏ, họ được khán giả hò reo, cổ vũ nồng nhiệt.

Tuy nhiên, phim bất ngờ thua trắng ở tất cả hạng mục khiến nhiều người bất ngờ. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao 1 tác phẩm vừa thắng doanh thu cũng như nhận được điểm số cao về nội dung lại không đoạt được bất cứ giải thưởng nào. Có ý kiến bình luận đây là thất bại của Cổ Thiên Lạc ở tuổi 56 khi phải thua trên chính sân nhà.

Trước làn sóng tranh cãi từ khán giả, Cổ Thiên Lạc vừa lên tiếng trấn an. Diễn viên nói không buồn hay tiếc nuối vì trượt tất cả đề cử hạng mục của giải.

Cổ Thiên Lạc trong "Tầm Tần Ký".

"Mọi người không cần quá kích động. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là khán giả yêu thích và ủng hộ phim. Tôi và ê-kíp sẽ tiếp tục cố gắng làm ra những tác phẩm tốt hơn trong tương lai", anh nói.

Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là "Ông trùm showbiz" của Hong Kong hiện tại. Theo Sohu, khối tài sản mà tài tử này sở hữu đã lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.400 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Cổ Thiên Lạc giàu có, quyền lực nhưng lẻ bóng.

Anh mở công ty quản lý các ngôi sao hạng A như Lâm Phong, Tuyên Huyên, Xa Thi Mạn... Dù giàu có nổi tiếng song tài tử gây tiếc nuối vì nhiều năm vẫn lẻ bóng.

“Thực ra 'ông trùm showbiz' là danh xưng mà khán giả yêu quý gọi tôi. Tôi chỉ nghĩ mình là một người làm nghệ thuật, nên những thứ như danh vọng giải thưởng không thể nào kiểm soát được.

Tôi chỉ biết nỗ lực hết sức để làm sao mỗi tác phẩm ra mắt phải chất lượng, khiến người xem công nhận nó”, anh từng chia sẻ với VietNamNet.

Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên tại Giải Kim Tượng

