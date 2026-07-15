Ngày 15/7, 8World đưa tin một diễn viên đóng thế đã phải nhập viện sau khi gặp tai nạn trên phim trường Cửu Long Thành Trại: Chung Chương tại khu Miếu Nhai, quận Du Ma Địa Hong Kong (Trung Quốc).

Theo truyền thông địa phương, đoàn phim đang ghi hình một cảnh đánh nhau trên đường phố, trong đó nhân vật của Hồ Tử Đồng đối đầu với nhiều đối thủ. Trong lúc tập dượt trước khi quay chính thức, diễn viên đóng thế của Hồ Tử Đồng vô tình tung cú đá trên không trúng một diễn viên đóng thế khác.

Diễn viên đóng thế của Hồ Tử Đồng vô tình tung cú đá trên không trúng một diễn viên đóng thế khác.

Ban đầu, người bị thương vẫn có thể đi lại và không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, anh bất ngờ gục xuống tấm đệm bảo hộ trong tình trạng đau đớn, khiến ê-kíp lập tức gọi xe cứu thương.

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Để tránh lộ danh tính người bị thương, đoàn phim cũng dùng 2 chiếc ô lớn che chắn khu vực cấp cứu.

Nam diễn viên được đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, chiếc xe cứu thương đầu tiên được điều đến hiện trường gặp sự cố kỹ thuật và không thể tiếp tục di chuyển. Lực lượng chức năng sau đó phải điều động một xe khác để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, diễn viên đóng thế vẫn tỉnh táo khi được chuyển viện. Hiện mức độ chấn thương cũng như việc vụ việc có ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình hay không vẫn chưa được đoàn phim phản hồi.

Cửu Long Thành Trại: Chung Chương là phần tiếp theo của bộ phim hành động ăn khách Cửu Long Thành Trại: Vây Thành (2024) do Trịnh Bảo Thụy đạo diễn, với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Trương Văn Kiệt...

"Cửu Long Thành Trại: Chung Chương" có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc.

Phim "Cửu Long Thành Trại: Vây Thành":